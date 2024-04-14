ستنتج قنبلة نووية.. سمير فرج يفجر مفاجأة عن سر الهجوم الإيراني على إسرائيل

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إجمالي المسيرات التي خرجت من إيران في اتجاه إسرائيل عددها 185 طائرة مسيرة و110 صواريخ أرض أرض.

وأوضح سمير فرج، أن نحو 75% من المسيرات التي خرجت من إيران إلى إسرائيل كانت من قواعد أمريكية، وإجمالي المسيرات التي دخلت إلى إسرائيل 7 مسيرات فقط، والباقي لم يصل إلى الداخل.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن إيران لا تريد ضرب أي مدن إسرائيلية تجنبا للخسائر ضمن الاتفاق مع أمريكا، مشيرًا إلى أنه كان هناك 4 قوات كبيرة كانت تهاجم وتضرب إيران بالأمس، وهي إنجلترا وفرنسا وأمريكا وإسرائيل.

وتابع: اللي حصل امبارح ده تمثيلية، وإيران هي المستفيد الأول من هذا الموضوع، لأن هدفها إحداث عملية محدودة وليست شاملة، وهي الآن على وشك إنتاج قنبلة نووية.