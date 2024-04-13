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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطائرات مسيرة| سمير فرج يكشف طريقة إيران لضرب إسرائيل .. فيديو

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن المنطقة العربية كانت مشتعلة خلال شهر رمضان بسبب الأوضاع في غزة، والتي تدمر منها حوالي 70% من المباني والمنازل فضلا عن نقص الغذاء وتصريحات نتنياهو الجدلية بشأن موعد الحرب على غزة.


وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوضاع بين إسرائيل وأمريكا تدهورت بشكل ما، وذلك يرجع إلى اكتساح ترامب الساحة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك يتضح من خلال تراجع الأقلية المسلمة الداعمة لبايدن في انتخاباته الأخيرة.


وأوضح اللواء سمير فرج، أن الأوضاع الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ جعل أمريكا تطرح لأول مرة مقترح لوقف إطلاق النار على غزة بسبب تفوق ترامب على بايدن في عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وبالتعليق على عملية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني. 

أشار سمير فرج إلى أن أمريكا كانت المسئولة عن إحداث ضربة قوية للقائد الإيراني خلال وصوله إلى مطار بغداد ذات يوم، وتمت إثارة الموقف بشكل كبير في الشارع الإيراني، مما دفعها للزعم بأنها قامت بالرد من خلال ضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية في سوريا.


وتابع: بايدن مش عاوز يخسر الانتخابات، وكان واضح خلال حديثه أمس عن إيران، والذى أكد أنه هيدعم إسرائيل بشكل كامل وهيقف جنبهم؛ وإرسال رسالة إلى إيران بالصمت وأنه سيقف بشدة وحزم ضد الإيرانيين في حربهم مع إسرائيل، لأنه التزام بين بايدن ونتنياهو.


وأردف سمير فرج: إيران تخطط لهجوم انتقامي يشمل طائرات مسيرة، حيث تعتبر ثاني قوة عسكرية في الشرق الأوسط، وتمتلك أنظمة دفاعية جوية على أعلى مستوى تجعلها قادرة على الدخول في مناورات وصراعات، فالصواريخ الإيرانية مداها طويل ويكاد يصل إلى إيطاليا، لكنها لن تقوم بالضرب حتى لا يتم تصعيد الأمور، وحفاظًا على قوتها.

سمير فرج إسرائيل طائرات مسيرة غزة نتنياهو

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