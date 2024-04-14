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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء: إيران ضيعت القضية الفلسطينية |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب العملية العسكرية التي قامت بها إيران مساء ضد إسرائيل.

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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اتفاق خطير بين إيران وإسرائيل|فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "اللي إيران عملته ده ضيعت بيه القضية الفلسطينية".

وأضاف أن إيران تستهدف استكمال برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وقادرة على فعل أي شيء مع الأمريكان، في المقابل تبحث إسرائيل عن طرف خيط للتجربة الإيرانية النووية.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى قائلاً: «دماء شهداء غزة راحت فين دلوقتي عايز اعرف؟.. ده مفيش ذبابة ماتت من الصواريخ والمسيرات اللي إيران وجهتها لإسرائيل امبارح».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى إسرائيل العملية العسكرية القضية الفلسطينية إيران وإسرائيل

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أحمد موسى ينفعل على الهواء: إيران ضيعت القضية الفلسطينية |فيديو


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