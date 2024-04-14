أحمد موسى ينفعل على الهواء: إيران ضيعت القضية الفلسطينية |فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب العملية العسكرية التي قامت بها إيران مساء ضد إسرائيل.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "اللي إيران عملته ده ضيعت بيه القضية الفلسطينية".

وأضاف أن إيران تستهدف استكمال برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وقادرة على فعل أي شيء مع الأمريكان، في المقابل تبحث إسرائيل عن طرف خيط للتجربة الإيرانية النووية.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى قائلاً: «دماء شهداء غزة راحت فين دلوقتي عايز اعرف؟.. ده مفيش ذبابة ماتت من الصواريخ والمسيرات اللي إيران وجهتها لإسرائيل امبارح».

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