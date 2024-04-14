أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اتفاق خطير بين إيران وإسرائيل|فيديو

غزة الخاسر الوحيد..

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، موضحا أن إيران وإسرائيل أعدتا غرفة عمليات مشتركة للعملية العسكرية.

وتساءل أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، لو صواريخ ومسيرات إيران سقطت كاملة بدون معرفة إسرائيل كانت ستسبب في خسائر فادحة، وأي إجراء يتخذ له نتائج وتداعيات، تأثير أطفال الحجارة في فلسطين أقوى من صواريخ إيران.

وأضاف أنه لم تطلق رصاصة واحدة من إيران ضد إسرائيل منذ 1979، وما حدث ليس له علاقة بالعملية العسكرية أمس، وما حدث أفاد نتنياهو كثيرا بفض المظاهرات المناهضة له بالشوارع، وعودة علاقاته بقادة أمريكا وباقي الدول الغربية بالكامل".

غزة هي الخاسر الوحيد

وأشار إلى أن غزة هي الخاسر الوحيد من تلك العملية، وهذا سيناريو متفق عليه وفق الرواية الأمريكية – الإسرائيلية.

وأوضح أن ضربة إيران كان تفاصيلها معلومة لبنيامين نتنياهو وجو بايدن، معلقا: كيف تحذر إيران عدوها الإسرائيلي وتخبرهم بموعد خروج المسيرات، حتى تقوم طائرات الكيان المحتل بمواجهة الطائرات التي أسقطت الصواريخ والمسيرات.



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