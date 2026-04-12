جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق دورتها الخامسة بـ15 فئة مؤسسية وفردية

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق دورتها الخامسة لعام 2026 في إطار مواصلة دعم جهود الدولة المصرية لترسيخ مبادئ التميز المؤسسي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وتطوير الخدمات الحكومية، وتسليط الضوء على الكوادر المتميزة في الجهاز الإداري للدولة.

وتأتي الدورة الجديدة بعد مسيرة، قد أسهمت خلالها الجائزة في تحفيز مئات الجهات الحكومية على تبني ممارسات التميز مع انطلاق استقبال طلبات الترشح خلال أبريل الجاري.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجائزة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي، وتحفيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع الأفكار الابتكارية، والمبادرات التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجائزة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، باعتبارها ركائز أساسية، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الدورة الخامسة تشهد عددا من التطورات المهمة على مستوى الفئات ومعايير التقييم، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم التميز والاستدامة، والابتكار في العمل الحكومي من تحديث، وتطوير حزم مؤشرات الأداء، ومقاييس الرأي لعدد من أدلة الجائزة، وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.

وتتضمن الدورة الخامسة لهذا العام 15 فئة مؤسسية وفردية، من بينها: عدد من الفئات المستحدثة ضمن فئات التميز المؤسسي، مثل: "فئة مديريات الصحة"، و"فئة أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، و"فئة أفضل مشروع/مبادرة مشتركة". كما تم استحداث "فئة أفضل رئيس هيئة" ضمن فئات التميز الفردي، وذلك بهدف توسيع نطاق التنافس، وتحفيز القيادات الحكومية على تبني أفضل ممارسات الإدارة الحديثة.

ومن جانبه، أكد السفير/ هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، أن الجائزة تجاوزت كونها أداة تقييم، لتصبح محركًا لنشر وتعميم أفضل الممارسات الحكومية، مشيرًا إلى أنها قد أسهمت خلال دوراتها السابقة في تعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

وأضاف بدر، أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم أثر الجائزة على تجربة المواطن من خلال دعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية. كما أكد حرص الجائزة على التطوير المستمر لمنظومة التقييم بما يواكب التوسع في أعداد المتقدمين وتنوع الفئات، ويضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والحوكمة دون التأثير على كفاءة وسرعة إنجاز الأعمال، وذلك من خلال تبني نهج مبتكر يتماشى مع الرؤية المستقبلية للوزارة، ويعتمد على توظيف أحدث التقنيات الرقمية في مختلف مراحل التقييم، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة.

كما أوضح أنه من المقرر إطلاق فعاليات الدورة رسميًا في مايو 2026، على أن تبدأ إجراءات استقبال طلبات الترشح خلال شهر أبريل، وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث تستمر مرحلة التقديم عبر النظام الإلكتروني خلال شهري (مايو ويونيو) تليها مراحل التقييم المكتبي، والزيارات الميدانية، وعمليات التحكيم خلال الفترة من يوليو حتى منتصف سبتمبر، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين.



