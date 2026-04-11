قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير التخطيط عضوا بمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أحمد رستم
أحمد رستم
آية الجارحي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

كما يشمل القرار أن يعين السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محافظاً مناوباً.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.

ومن جهته أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبما يتسق مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية، حيث يعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية المتعدّدة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي والتنموي في العالم،

وقد بدا البنك الإسلامي للتنمية نشاطه رسمياً في أكتوبر 1975، ويضم في عضويته 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويوجد للبنك إحدى عشر مقراً إقليمياً منها مقر في القاهرة(مصر).

ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويعمل لتحقيق ذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تطوّر البنك من كيان واحد في عام ١٩٧٥ إلى مجموعة متعدّدة الكيانات والمؤسسات الفرعية التي عَكَست النمو الكبير في تنوّع وحجم عملياته من أجل تلبية الاحتياجات التنمــــــوية للدول الأعضــــــــاء. حيث تتكـــــوّن المجمــــوعة حالياً الى جانب البنك الإسلامي للتنمية كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، و المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف:

ويُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك الإسلامي للتنمية، حيث تمثل كل دولة عضو بمحافظ ومحافظ مناوب، ويمثل البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع .

التخطيط التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة البنك الإسلامي للتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد