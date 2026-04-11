الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لاتنساها.. تحذير من خطوة مهمة بعد قرار إيقاف تطبيق ماسنجر 16 أبريل

خالد يوسف

سيطر قرار إيقاف تطبيق ماسنجر على اهتمام الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم تطبيقات المراسلة خلال السنوات الأخيرة، لاستخدام من جانب الملايين في أعمالهم بشكل أساسي دون الحاجة للدخول عبر حساباتهم، وهو ما سيكون غير متاحا بعد 16 أبريل 2026، وهو الموعد المحدد لقرار إيقاف تطبيق ماسنجر.

أعلنت شركة ميتا، عن إيقاف تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة بداية من 16 أبريل المقبل، إذ سيتم إيقاف الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق ماسنجر المستقل.

وأشارت الشركة إلى أن الموقع لن يكون متاحا للمستخدمين بعد منتصف أبريل الجاري، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على المستخدمين الذين كان يعتمدون على التطبيق بشكل أساسي في أعمالهم طوال الفترات الماضية.


وأوضحت الشركة أنه سيتطلب من المستخدمين الدخول على حساباتهم على الفيسبوك بعد 16 أبريل المقبل؛ من أجل إرسال واستقبال الرسائل، إذ سيتم تحويل المستخدمين للموقع الرسمي على الفيسبوك لبدء تفعيل القرار عبر أجهزة الكمبيوتر.

هل سيتم إيقاف تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة؟

أجابت شركة ميتا عن سؤال هل سيتم إيقاف تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة؟، إذ أكدت أن تطبيق الماسنجر سيعمل بشكل أساسي على الهواتف المحمولة سواء الأندرويد أو ios، وأن قرار إيقاف تطبيق ماسنجر يقتصر فقط على أجهزة الكمبيوتر المحمول.


وتعمل شركة ميتا خلال الفترة الأخيرة على القيام بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تحدث تطويرا لدى التطبيقات الخاصة بها، حيث تأتي خطوة إيقاف تطبيق ماسنجر خلال الفترة الحالية رغبة منها في إعادة الهيكلة لخدماتها وإضافة بعض التحديثات الجديدة.

خطوة مهمة لا تنساها قبل تطبيق قرار إيقاف تطبيق ماسنجر

ينبغي على المستخدمين اتخاذ خطوة مهمة قبل تطبيق قرار إيقاف تطبيق ماسنجر؛ من أجل حماية سجل الدردشات الخاصة بك، حيث ينبغي على الشخص إنشاء رقم تعريفي شخصي لاستعادة السجل على أي جهاز عند تسجيل الدخول.

وفي حالة نسيانه يتم تعيينه من خلال إعدادات الخصوصية عبر الفيسبوك، لكي تستطيع الوصول لرسائلك بكل سهولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

إبراهيم عبد الجواد يطمئن جماهير الزمالك على بيزيرا بعد إصابته

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 5 عاملين بشركة قطاع عام بالتربح تكشف مفاجآت عديدة

وزارة الداخلية

لدواعٍ أمنية.. حرمان فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها

النيابة الإدارية

إحالة 5 عاملين بإدارة مشروعات شركة قطاع عام في مجال الإنشاءات للمحاكمة.. لهذا السبب

بالصور

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد