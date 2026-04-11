لاتنساها.. تحذير من خطوة مهمة بعد قرار إيقاف تطبيق ماسنجر 16 أبريل

سيطر قرار إيقاف تطبيق ماسنجر على اهتمام الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم تطبيقات المراسلة خلال السنوات الأخيرة، لاستخدام من جانب الملايين في أعمالهم بشكل أساسي دون الحاجة للدخول عبر حساباتهم، وهو ما سيكون غير متاحا بعد 16 أبريل 2026، وهو الموعد المحدد لقرار إيقاف تطبيق ماسنجر.

إيقاف تطبيق ماسنجر

أعلنت شركة ميتا، عن إيقاف تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة بداية من 16 أبريل المقبل، إذ سيتم إيقاف الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق ماسنجر المستقل.

وأشارت الشركة إلى أن الموقع لن يكون متاحا للمستخدمين بعد منتصف أبريل الجاري، في خطوة ستؤثر بشكل كبير على المستخدمين الذين كان يعتمدون على التطبيق بشكل أساسي في أعمالهم طوال الفترات الماضية.



وأوضحت الشركة أنه سيتطلب من المستخدمين الدخول على حساباتهم على الفيسبوك بعد 16 أبريل المقبل؛ من أجل إرسال واستقبال الرسائل، إذ سيتم تحويل المستخدمين للموقع الرسمي على الفيسبوك لبدء تفعيل القرار عبر أجهزة الكمبيوتر.

هل سيتم إيقاف تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة؟

أجابت شركة ميتا عن سؤال هل سيتم إيقاف تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة؟، إذ أكدت أن تطبيق الماسنجر سيعمل بشكل أساسي على الهواتف المحمولة سواء الأندرويد أو ios، وأن قرار إيقاف تطبيق ماسنجر يقتصر فقط على أجهزة الكمبيوتر المحمول.



وتعمل شركة ميتا خلال الفترة الأخيرة على القيام بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تحدث تطويرا لدى التطبيقات الخاصة بها، حيث تأتي خطوة إيقاف تطبيق ماسنجر خلال الفترة الحالية رغبة منها في إعادة الهيكلة لخدماتها وإضافة بعض التحديثات الجديدة.

خطوة مهمة لا تنساها قبل تطبيق قرار إيقاف تطبيق ماسنجر

ينبغي على المستخدمين اتخاذ خطوة مهمة قبل تطبيق قرار إيقاف تطبيق ماسنجر؛ من أجل حماية سجل الدردشات الخاصة بك، حيث ينبغي على الشخص إنشاء رقم تعريفي شخصي لاستعادة السجل على أي جهاز عند تسجيل الدخول.

وفي حالة نسيانه يتم تعيينه من خلال إعدادات الخصوصية عبر الفيسبوك، لكي تستطيع الوصول لرسائلك بكل سهولة.