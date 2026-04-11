بتفكر تسافر أوروبا.. المتطلبات وأهم خطوات الحصول على فيزا شنجن بسهولة

يمثل الحصول على فيزا شنجن الحل الأمثل لزيارة إحدى الدول الأوروبية والتمتع بجولة ساحرة بها، حيث تتيح الفيزا الدخول إلى مجموعة من الدول الأوروبية الواقعة في منطقة شنجن والإقامة بها خلال فترة صلاحية التأشيرة، إلا إن استخراج تأشيرة شنجن للمصريين يتطلب اتباع إجراءات، وإعداد مجموعة من الوثائق الداعمة لطلب التأشيرة والمستوفية للشروط المطلوبة، والسير على عدد من الخطوات المنظمة لتقديم طلب الحصول على التأشيرة.



فيزا شنجن

يمكن للمصريين من خلال الحصول على تأشيرة شنجن الدخول إلى عدد من الدول الأوروبية الواقعة في منطقة شنجن، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي، وهي: النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد.

إلى جانب بعض الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتشمل: أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، حيث تتيح الفيزا لحاملها الإقامة في إحدى هذه الدول أو التنقل بينها، وذلك لفترة تصل إلى 90 يوم خلال 180 يوم.



متطلبات فيزا شنجن

يتطلب الحصول على فيزا شنجن إعداد مجموعة من الوثائق الداعمة للطب، على أن تكون هذه الوثائق مستوفية لبعض الشروط من أهمها أن تكون صادرة باللغة الإنجليزية أو بلغة الدولة المراد زيارتها من دول شنجن أو مترجمة ترجمة معتمدة عبر مكتب ترجمة معتمد من سفارة الدولة المراد زيارتها من دول شنجن.

وتشمل أهم الوثائق المطلوبة:

جواز السفر

يعد زواج السفر أحد أهم متطلبات استخراج فيزا شنجن، حيث يلزم تقديم جواز السفر ساري المفعول لفترة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الفيزا، كما يشترط أن يتضمن الجواز صفحتين فارغتين على الأقل، وألا تزيد المدة منذ تاريخ صدوره عن 10 سنوات.

نموذج طلب الفيزا

من المهم تعبئة نموذج طلب الفيزا ببيانات صحيحة ودقيقة، ويمكن الحصول على نموذج الطلب عبر زيادة الموقع الرسمي الخاص بسفارة الدولة المراد زيارتها من دول شنجن.

صور شخصية

تشمل أهم متطلبات الحصول على فيزا شنجن الصور الشخصية، حيث يشترط تقديم صورتين شخصيتين شرط أن تكون مستوفية مطابقة لعدد من المعايير، وهي:



ـ أن تكون صور حديثة، حيث لا تزيد الفترة منذ تاريخ صدورها عن 6 أشهر.

ـ أن تكون الخلفية بيضاء خالية من الزخارف.

ـ أن تكون ملامح الوجه واضحة ومحايدة.

ـ أن يشكل الوجه 70 لـ80% من أبعاد الصورة.

ـ عدم ارتداء ما يخفي الوجه أو الرأس، إلا لأغراض دينية مثل ارتداء الحجاب للسيدات، مع ضرورة ظهور منابت الشعر في الصورة.

إثبات الحالة المادية

إثبات القدرة على تغطية تكاليف المعيشة من أهم متطلبات الحصول على تأشيرة شنجن، ويمكن ذلك من خلال تقديم كشف حساب بنكي نشط يوضح المعاملات المالية على مدار أخر 3 لـ 6 أشهر.

وفي حال عدم امتلاك حساب بنكي يمكن تقديم أي وثائق تثبت وجود ممتلكات شخصية، كما يمكن للمتقاعدين تقديم مفردات المعاش لأخر 3 لـ 6 أشهر.

التأمين الصحي

يتطلب الحصول على تأشيرة شنجن من مصر تقديم تأمين صحي، شرط أن يكون التأمين مستوفي لعدد من الشروط، تشمل:

ـ ألا يقل المبلغ به عن 30,000 يورو.

ـ أن يكون ساري المفعول طوال فترة صلاحية الفيزا.

ـ أن يغطي جميع دول شنجن.

ـ أن يغطي تكاليف الرعاية الطبية، والاستشفاء، وتكاليف الإعادة إلى الوطن في حالة الوفاة.

خطاب التوظيف

من المتطلبات الأساسية للحصول على فيزا شنجن إثبات الحالة الوظيفية، ففي حال كان الراغب في الحصول على الفيزا موظف فإن عليه تقديم خطاب وظيفي HR letter صادر من جهة عمله.

على أن يوضح الخطاب بعض المعلومات الهامة، مثل: مكان جهة العمل، والوظيفة التي يشغلها وطبيعة ما يؤديه من عمل، والعائد المادي من الوظيفة، كذلك عدد أيام الإجازات المصرح بها للسفر.

أما إذا كان مقدم طلب الحصول على الفيزا صاحب عمل حر فسيحتاج إلى تقديم كل من السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصين بعمله.

الوثائق المتعلقة بخط سير الرحلة

تشمل أهم الوثائق اللازم تقديمها للحصول على فيزا شنجن الوثائق الموضحة لخط سير الرحلة، والتي تتضمن:

ـ حجز الطيران المبدئي والموضح لتواريخ الذهاب والعودة.

ـ الوثائق التي تثبت محل الإقامة في دولة شنجن المراد السفر إليها، وتشمل هذه الوثائق: حجز فندقي مؤكد، أو ما يثبت الإقامة لدى أحد الأقارب في منطقة شنجن.

ـ توضيح خط سير الرحلة في حال الرغبة في زيارة أكثر من دولة من دول شنجن.

متطلبات إضافية

إلى جانب المستندات السابقة، هناك مجموعة من المتطلبات الإضافية التي ينبغي تقديمها للحصول على تأشيرة شنغن، ومن أهمها:



ـ جوازات السفر السابقة، في حال توفرها.

ـ تأشيرات شنجن السابقة، إن وُجدت.

ـ ما يثبت الغرض الأساسي من السفر.

ـ ما يثبت نية العودة للوطن بعد انتهاء فترة الإقامة.

ـ البيانات البيومترية.

ـ في حالة كان مقدم الطلب قاصر، يلزم تقديم: شهادة الميلاد، وخطاب موافقة على السفر موقع من أولياء الأمر، وجوازات سفر أولياء الأمر.

خطوات التقديم للحصول على فيزا شنجن

هناك مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها بصورة منظمة لتقديم طلب استخراج تأشيرة شنجن من مصر، وتتضمن هذه الخطوات:

ـ تحديد نوع الفيزا المرغوبة بناءً على الغرض من السفر.

ـ إعداد الوثائق الداعمة لطلب الفيزا والتأكد من استيفائها للشروط اللازمة.



ـ تعبئة نموذج طلب التأشيرة ببيانات دقيقة وكاملة، وذلك عن طريقة زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بسفارة الدولة المراد زيارتها وتعبئته ثم تحميله وطباعته.

ـ حجز موعد في سفارة الدولة المراد السفر إليها من دول شنجن.

ـ سداد مستحقات الحصول على الفيزا.

ـ زيارة السفارة في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية وتقديم طلب التأشيرة.

ـ متابعة الطلب والانتظار حتى انتهاء فترة معالجته وصدور قرار السفارة.

رسوم استخراج فيزا شنجن

تبلغ قيمة فيزا شنجن 90 يورو للبالغين، بينما تكون قيمتها 45 يورو للأطفال بين 6 إلى 12 سنة، أما الأطفال تحت سن الـ6 سنوات فيمكنهم الحصول على الفيزا دون دفع رسوم.



و يمكن الحاجة لدفع رسوم إضافية على رسوم الفيزا خاصة بتكاليف الخدمة، ولا تكون هذه الرسوم قابلة للاسترداد مهما كان قرار السفارة بشأن طلب الحصول على التأشيرة.

مدة معالجة طلب استخراج فيزا شنجن

في العادة تصل مدة معالجة طلب الحصول على تأشيرة شنجن لـ15 يوم، إلا إن المدة يمكن أن تزيد عن ذلك فتصل إلى 45 يوم، وذلك بناءً على عديد من العوامل المتعلقة بموعد تقديم الطلب وحاجة السفارة لفحص الطلبات بصورة أدق.



لذا، من المهم التأكد من تقديم طلب استخراج الفيزا قبل الموعد المحدد للسفر بفترة كافية لتفادي وقوع أي تأخير.

إجراءات ما بعد معالجة طلب استخراج فيزا شنجن

ـ بعد انتهاء سفارة الدولة المراد السفر إليها من معالجة طلب التأشيرة يصدر قرارها إما بقبول الطلب أو رفضه.

ـ في حال وافقت السفارة على الطلب، فإن ذلك يعني الحصول على تأشيرة شنجن وإمكانية البدء في التجهيز للسفر، إلا إن هناك مجموعة من الأمور التي يلزم وضعها في عين الاعتبار، منها:



ـ التأكد من تطابق المعلومات الواردة في التأشيرة مع البيانات الشخصية الواردة في المستندات الرسمية.

ـ إخطار السفارة في حال وقوع أي تغيرات في خط سير الرحلة أو الموعد المقرر للسفر.

ـ أما في حال رفض السفارة طلب الحصول على التأشيرة سيصل إشعار يوضح سبب الرفض وطريقة الاستئناف، وفي هذه الحالة يمكن الطعن لإعادة النظر في القرار من خلال تقديم طلب استئناف خلال 30 يوم من تاريخ صدور قرار الرفض.

ـ من المهم التأكد من تفادي كافة الأسباب التي أدت لرفض الطلب في المرة الأولى لتفادي رفض طلب الاستئناف.

أسباب رفض طلب الحصول على فيزا شنجن

هناك عدة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي لرفض السفارة طلب الحصول على تأشيرة شنجن، وتشمل أهم هذه الأسباب:

ـ تقديم مستندات غير مكتملة.

ـ عدم ترجمة الوثائق المقدمة ترجمة معتمدة لسفارة الدولة المراد السفر إليها.

ـ تقديم جواز سفر غير ساري المفعول أو غير مستوفي لفترة الصلاحية المطلوبة.



ـ تعبئة نموذج طلب التأشيرة ببيانات خاطئة أو غير دقيقة.

ـ عدم إثبات القدرة على تغطية تكاليف السفر.

ـ شك الجهات المسؤولة في الغرض من السفر ونية العودة للوطن بعد انتهاء فترة صلاحية الفيزا.

ـ امتلاك سجل جنائي غير نظيف.

ـ وجود محاولات هجرة غير شرعية أو تعدي للفترة المسموح بها للإقامة في إحدى دول شنجن.