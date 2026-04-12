قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد تعثر مفاوضات باكستان.. إسرائيل تشيد بتشدد واشنطن وتتهيأ لسيناريو العودة إلى الحرب

محمود عبد القادر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن تل أبيب لم تفاجأ بفشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن طهران لم تبد أي مرونة خلال المحادثات التي جرت في باكستان، ولم تترك للأمريكيين مساحة للمناورة.

ووفقا للصحيفة بات القرار الآن بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المنتظر أن يعود الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى واشنطن لتقديم تقرير شامل حول نتائج الجولة.

وبحسب التقرير، لا يبدي بعض مستشاري ترامب وفانس حماسة كبيرة للعودة إلى القتال، وقد يدفعون نحو منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، مع رهان على أن تنجح باكستان في إقناع طهران بإبداء مرونة أكبر.

وبحسب الصحيفة تتضمن الخيارات المطروحة حاليا: فرض حصار شامل على إيران، واستئناف الضربات الجوية بالتنسيق مع إسرائيل لاستهداف قطاع الطاقة والبنية التحتية بهدف إضعاف قدرة طهران على التعافي الاقتصادي، وتسريع انهيار النظام، إلى جانب سيناريوهات أخرى تشمل عمليات برية في مضيق هرمز، والسيطرة على جزيرة خارك، وتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف مخزون اليورانيوم المخصب.

ويشير التقرير إلى أن الجيش الأمريكي يرفع جاهزيته تحسباً لكل الاحتمالات، فيما تستعد إسرائيل بدورها لعودة سريعة إلى القتال. ويسجّل في هذا السياق مستوى غير مسبوق من التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، سواء على مستوى القيادتين، أو بين المؤسستين العسكريتين وأجهزة الاستخبارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تبدي ارتياحاً واضحاً للموقف الصارم الذي اتخذه الوفد الأمريكي خلال محادثات باكستان، مؤكدة تطابقاً كاملاً في “الخطوط الحمراء” والشروط المطلوبة من إيران. كما ترحب تل أبيب بتبني واشنطن نهج “لا اتفاق أفضل من اتفاق سيئ”، فيما يبقى السؤال الحاسم: ما الخطوة التالية التي سيقررها ترامب؟

وفي ختام الجولة الثالثة من المحادثات، أعلن فانس مساء السبت–الأحد أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق، قائلاً: “أجرينا 21 ساعة من النقاشات الجوهرية مع الإيرانيين، وهذا هو الجانب الإيجابي. أما الجانب السلبي فهو عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما أعتقد أنه أسوأ بكثير لإيران منه للولايات المتحدة. سنعود دون اتفاق”.

وأضاف أن الخلافات لا تزال قائمة بسبب رفض إيران شروط واشنطن، مشيراً إلى أن بلاده قدمت “عرضها النهائي والأفضل”، وأن الكرة الآن في ملعب طهران، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامجها النووي وضرورة تقديم التزام واضح بعدم المضي فيه.

كما كشف فانس أنه تواصل مع ترامب ست مرات على الأقل خلال المفاوضات، إلى جانب تنسيق مستمر مع كبار مسؤولي الإدارة، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت باسنت، إضافة إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر.

في المقابل، تصاعدت حدة التصريحات داخل إيران، حيث نقلت وكالة “فارس” عن مصادر مقربة من فريق التفاوض أن طهران لا تنوي حالياً عقد جولة جديدة، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المسار الدبلوماسي “لن يتوقف”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

