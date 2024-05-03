عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلنت رابطة الكتاب عن فوز فودين لاعب مانشستر سيتي، بجائزة لاعب العام المُقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا، حيث حصل على نسبة 42% من الأصوات، التي تضم أكثر من 900 عضو.

وتفوق فودين على منافسه ديكلان رايس، لاعب أرسنال، الذي جاء في المركز الثاني، ورودري الذي حل في المركز الثالث. وجاء مارتن أوديجارد وأولي واتكينز وكول بالمر في المراكز من الرابع إلى السادس.

وقال فودين: " حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم يعد شرفًا كبيرًا بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية بالفوز بهذه الجائزة".

ويعد فوز فودين لاعب مانشستر سيتي بجائزة لاعب العام بمثابة صدمة لمحمد صلاح، الذي سبق وأن فاز بنفس الجائزة  عامي 2017–18، و2021–22  بينما فاز بها الموسم الماضي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي.

أولي واتكينز إيرلينج هالاند جائزة لاعب العام صلاح ديكلان رايس مانشستر سيتي محمد صلاح فودين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة

ترشيحاتنا

أحمد لاشين يوضح أسباب حظر مسلسل الحشاشين في إيران.. تفاصيل

ترتيب محمد صلاح في جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

1.75 مليون جنيه .. اتحاد القبائل العربية يهدي أبطال الجودو مكافأة مالية

العنب "الُمر"| الكيلو وصل 120 جنيها في الأسواق.. وشعبة الفاكهة تكشف سر ارتفاع الأسعار

بداية يوليو | انطلاق رحلات مباشرة من الفجيرة إلى القاهرة

قوات أمريكية وروسية في قاعدة عسكرية بالنيجر .. ماذا يحدث ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ