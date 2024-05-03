قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

أعلنت رابطة الكتاب عن فوز فودين لاعب مانشستر سيتي، بجائزة لاعب العام المُقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا، حيث حصل على نسبة 42% من الأصوات، التي تضم أكثر من 900 عضو.

وتفوق فودين على منافسه ديكلان رايس، لاعب أرسنال، الذي جاء في المركز الثاني، ورودري الذي حل في المركز الثالث. وجاء مارتن أوديجارد وأولي واتكينز وكول بالمر في المراكز من الرابع إلى السادس.

وقال فودين: " حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم يعد شرفًا كبيرًا بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية بالفوز بهذه الجائزة".

ويعد فوز فودين لاعب مانشستر سيتي بجائزة لاعب العام بمثابة صدمة لمحمد صلاح، الذي سبق وأن فاز بنفس الجائزة عامي 2017–18، و2021–22 بينما فاز بها الموسم الماضي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي.