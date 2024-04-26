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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية من أرتيتا قبل مواجهة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ارتيتا
ارتيتا

أكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، على أن فريقه سيكون جاهزًا لمواجهة توتنهام الأحد المقبل، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لعب 4 مباريات منذ أن خاض توتنهام مباراته الأخيرة.

ويدرك آرسنال أهمية الفوز في ديربي شمال لندن على ملعب "توتنهام هوتسبير"، إذا ما أراد الاحتفاظ بفرصة في إحراز لقب البريميرليج، حيث يتصدر الترتيب (77 نقطة)، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

وأشار أرتيتا، خلال المؤتمر التقديمي، إلى أن الإرهاق لن يكون عذرا بالنسبة لفريقه، وسيكون الجميع جاهزا تمامًا للمواجهة المقبلة.

وقال أرتيتا: "ما يمكنني تأكيده هو أن اللاعبين سيكونون على استعداد تام للعب ضد خصم عظيم".

وبعد الهزيمة على ملعب الإمارات أمام أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، فاز الجانرز في المباراتين التاليتين بنتيجة إجمالية قدرها 7-0.

وبعد هزيمة ليفربول في ديربي ميرسيسايد الأربعاء الماضي أمام إيفرتون 0-2، أصبح آرسنال يبتعد بفارق 3 نقاط عن الريدز.

من ناحية ثانية، سيكون يورين تيمبر على أعتاب العودة إلى تشكيلة المدفعجية، بعد الشفاء من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها في أغسطس الماضي.

وقال أرتيتا عندما سئل عن حالة مدافعه الهولندي: "سيتعين علينا اتخاذ هذا القرار غدًا بعد جلسة تدريبية، إنه قريب جدًا، لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث قريبًا بالنسبة له، لكنه قريب جدًا".

وأضاف: "بصرف النظر عن يورين، سيكون الجميع متاحا في وقت قريب جدا، إنه يرفع مستوى الجلسات التدريبية وسيكون ذلك أمرًا مهمًا للغاية".

وتابع: "إنه صداع جيد.. تشعر باللاعبين لأنك ترى مدى رغبتهم في ذلك. إنه أمر صعب دائمًا، لكنهم أيضًا على استعداد تام للدخول إلى أرض الملعب مهما كنا بحاجة إليهم. هناك روح جيدة جدا".

أرسنال توتنهام الدوري الإنجليزي

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