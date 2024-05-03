ترتيب محمد صلاح في جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

أفاد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، بالمركز الذي احتله نجم ليفربول، محمد صلاح، في الترتيب النهائي لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقدمها رابطة النقاد الصحفيين.

وفاز مهاجم مانشستر سيتي، فيل فودين، بالجائزة متفوقا على لاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس، الذي حل ثانيا، فيما احتل نجم السيتي، رودري، المركز الثالث.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الترتيب النهائي للجائزة، حيث حل صلاح في المركز الثامن، خلف قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، صاحب المركز السابع.

ورد اسم لاعب آخر من الريدز في الترتيب النهائي، وهو الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الذي جاء في المركز الخامس عشر.

وحل قائد آرسنال، مارتن أوديجارد، في المركز الرابع، متفوقا على الخامس، هداف أستون فيلا، أولي واتكينز، والسادس كول بالمر، نجم تشيلسي.

وكان لافتا ورود اسم لاعب لوتون تاون، روس باركلي، في المركز الرابع عشر، متقدما على ماك أليستر وظهير مانشستر يونايتد، ديوجو دالوت، وقائد توتنهام، سون هيونج مين.

ومن جانبه، حل جناح وست هام يونايتد، جارود بوين، على نحو مفاجئ، في المركز الثامن عشر والأخير بقائمة المرشحين للجائزة، رغم تألقه الكبير هذا الموسم.