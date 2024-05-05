قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

شاركت النجمة إلهام شاهين كواليس رحلتها لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية لحضور مهرجان هوليوود للفيلم العربي، مع جمهورها عبر حسابها بتطبيق Instagram.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالات مختلفة بلوس انجلوس حيث تنوعت بين الكاجول والكلاسيك وكان أبرز إطلالاتها فستان اسود قصير من الجوبير.

وعلقت إلهام شاهين على الصور كاتبة: "لقطات من رحلتى فى لوس أنجلوس .. قضينا وقتا جميلا فى مهرجان هوليوود للسينما العربية.. شكرا مايكل باخوم رئيس المهرجان وزوجته الرائعة ميرنا دينامو المهرجان وكل فريق العمل معكم على مجهوداتكم .. كانت رحلة رائعة ومهرجان ناجح مع أجمل الأصدقاء. وتشرفت بتكريمى فى حفل الإفتتاح واستمتعت بآراء الجمهور فى الندوة بعد عرض فيلمى يوم للستات .. أتمنى للمهرجان كل سنه نجاح أكبر و أكبر .. ونلتقى دايما على فن و سينما جميلة".

شاهد اطلالات الهام شاهين بلوس انجلوس