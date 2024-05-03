الصديقة الغالية.. إلهام شاهين تنشر صورا من لقائها مع ماجدة الرومي

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة ماجدة الرومي والإعلامية لميس الحديدي، بعد حفل قصر عابدين مؤخرا.

علقت إلهام شاهين، على الصور قائلة: «يوم جميل مع الصديقه الغاليه جدا على قلبى .. والتى أعتز جدا بصداقتنا .. نجمة الغناء بالوطن العربى .. الفنانه ماجده الرومى .. نورتى بلدك الثانى مصر .. و قضينا معك أجمل الأوقات بالحفل الرائع بقصر عابدين .. تحياتى و حبى و إحترامى لشخصك و لفنك الراقى البديع .. سعدنا بصحبتك أنا و أختى إيناس و الإعلاميه الكبيرة لميس الحديدى .. و نتمنى وجودك دايما معانا فى بلدك مصر».

إلهام شاهين - مسلسل الفريدو

وعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرا مسلسل الفريدو، في بداية العام الحالي 2024، وحقق المسلسل نجاح كبير.

مسلسل الفريدو

مسلسل الفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما و ON TV .. والمسلسل يتكون من 4 حكايات كل حكايه 10 حلقات. وتحمل أول قصه من الجزء الاول عنوان " ألفريدو" .

وتعتبر شركة " ارت ميكرز " أولي الشركات التي انتهجت إنتاج نوعية المسلسلات المنفصلة ،من خلال إنتاجها ٤ اجزاء من مسلسل " نصيبي وقسمتك" ، حيث كان بداية رأس السهم لانطلاق هذه النوعيه من المسلسلات والذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية من 10 حلقات.

المسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، بطوله النجمه إلهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.