عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الصديقة الغالية.. إلهام شاهين تنشر صورا من لقائها مع ماجدة الرومي

إلهام شاهين - ماجدة
إلهام شاهين - ماجدة الرومي

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة ماجدة الرومي والإعلامية لميس الحديدي، بعد حفل قصر عابدين مؤخرا. 

علقت إلهام شاهين، على الصور قائلة: «يوم جميل مع الصديقه الغاليه جدا على قلبى .. والتى أعتز جدا بصداقتنا .. نجمة الغناء بالوطن العربى .. الفنانه ماجده الرومى .. نورتى بلدك الثانى مصر .. و قضينا معك أجمل الأوقات بالحفل الرائع بقصر عابدين .. تحياتى و حبى و إحترامى لشخصك و لفنك الراقى البديع .. سعدنا بصحبتك أنا و أختى إيناس و الإعلاميه الكبيرة لميس الحديدى .. و نتمنى وجودك دايما معانا فى بلدك مصر». 

إلهام شاهين - مسلسل الفريدو

وعرض للفنانة إلهام شاهين مؤخرا مسلسل الفريدو، في بداية العام الحالي 2024، وحقق المسلسل نجاح كبير. 

 

مسلسل الفريدو

مسلسل الفريدو  يعرض يوميا  على شاشة  قنوات ON  دراما و  ON  TV .. والمسلسل  يتكون من  4  حكايات كل حكايه 10 حلقات. وتحمل أول قصه من الجزء الاول عنوان  " ألفريدو" .

وتعتبر شركة " ارت ميكرز " أولي الشركات التي انتهجت إنتاج نوعية المسلسلات المنفصلة ،من خلال إنتاجها ٤ اجزاء من مسلسل " نصيبي وقسمتك"  ، حيث كان بداية رأس السهم لانطلاق هذه النوعيه من المسلسلات والذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية من 10 حلقات.

المسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود  ، بطوله النجمه إلهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ،  ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين ماجدة الرومي لميس الحديدي الفنانة ماجدة الرومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

موضوعات متعلقة

بطولة ملك قورة ومحمد نور .. عرض الحب بتفاصيله على ART الليلة

في ذكراه.. قصة وفاة وائل نور فجأة داخل منزله

في ذكراه.. سر محاربة العندليب لـ محمد رشدي

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

ياسين أحمد السقا يهنئ والده بعرض فيلم السرب

تصل إلى 276 يورو..أسعار تذاكر حفل رحمة رياض وناصف زيتون بألمانيا

طرح التذاكر غدا.. ماجد المهندس يحيي حفل أوبرا دبي 31 مايو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

ترشيحاتنا

إعفاء 25% لطلاب دراسات عليا عين شمس ذوي الهمم من المصروفات الدراسية

ألمانيا تعلن موعد الكشف عن قائمتها المشاركة بأمم أوروبا

ألمانيا.. حريق في مصنع أسلحة وانتشار سحابة سامة

بطريرك الروم الكاثوليك يترأس خدمة الساعات الكبرى وصلاة الغروب ورتبة إنزال المصلوب بالظاهر

شقيقتها حاولت إنقاذها وأصيبت معها.. مرض نفسي يدفع فتاة لإشعال النيران بنفسها

بشرى سارة للشباب| “الاتصالات” تعلن توفير 65 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة صيفية جديدة | شاهد

الرنجة تحمي من أمراض المخ والأعصاب وتعالج المشاكل النفسية .. تفاصيل

ضعي الشوفان على وجهك لهذا السبب| مفاجأة سارة

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ