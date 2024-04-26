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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آثار صعق كهربائي.. النيابة تأمر بتشريح جثة ضحية معركة السوق القديم بأكتوبر

صدى البلد

انتدبت النيابة العامة باكتوبر الطب الشرعي لتشريح جثة بائع عصر عليه في السوق القديم بمدينة ٦ أكتوبر حيث تبين إصابته بآثار صعق كهربائي وضرب إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر . 

 كانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عمود كهرباء وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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