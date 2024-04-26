كارثة كبيرة.. نجم الزمالك السابق يعلق على قضية خالد بو طيب

علق طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قضية المغربي خالد بو طيب التى كلفت نادي الزمالك 5 ملايين يورو.

وقال في تصريحات له: " قضية بو طيب تعتبر كارثة كبيرة داخل نادي الزمالك بعد العقوبة المفروضة من جانب الفيفا والمحكمة الرياضية،

واضاف :" لا أريد أن يتم ارتكاب الأخطاء الخاصة بالتعاقدات مجددًا، وصفقة خالد بو طيب كلفت نادي الزمالك 5 ملايين يورو، وعقد زيزوفي البرتغال كان 12 ألف دولار شهريًّا".





وتابع : "تعاقد الزمالك مع خالد بو طيب بمبالغ طائلة، بينما قام بضم زيزو مقابل 250 ألف دولار، تم التعاقد مع المهاجم المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار.. لا أعرف من يقوم باختيار اللاعبين في الأندية".

واتم: "أثق كثيرًا بلاعبي الزمالك ولابد أن يثقوا بأنفسهم من أجل تخطي دريمز الغاني".