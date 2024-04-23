اكتشاف قبر يحير علماء السويد.. ما قصته؟

اكتشف علماء آثار سويديون مؤخرًا قبرًا يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر خلال عملية حفر أثرية، وعثروا معه على كنز مدفون.

ووفقاً لموقع “ نيويورك بوست”، أعلن متحف مقاطعة يونشوبينغ عن الاكتشاف في بيان صحفي بتاريخ 27 مارس تمت ترجمته من السويدية إلى الإنجليزية، حدث هذا الاكتشاف أثناء حفر قبر في كنيسة قديمة في جزيرة فيسينجسو السويدية.

وعثر على العملات المعدنية في قبر رجل يعتقد الخبراء أن عمره كان يتراوح بين 20 و25 عاما عندما توفي، تم إنتاج القطع المعدنية بين عامي 1150 و1180.

وأوضحت آنا أودين، مديرة المشروع، في بيان: "لقد عثرنا أنا وزميلتي كريستينا يانسون على هيكلين عظميين في العمود الذي كان من المقرر أن يتم وضع الأسلاك فيه، لقد قمنا بتنظيف العظام من المدفونين للحصول على فكرة عن شكل القبور".

وعثر على 170 قطعة من الفضة في المجموع، من ضمنهم قطعة معدنية رفيعة على شكل عملة معدنية كانت تستخدم كمجوهرات.

في حين أن هذا الاكتشاف قد يُنظر إليه على أنه مجرد معدن قديم بالنسبة للبعض، إلا أن المؤرخين السويديين يقولون إن هذا الاكتشاف مهم لمجالهم.

وقال المتحف: "الاكتشاف مميز للغاية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود عدد قليل من الاكتشافات المماثلة من تلك الفترة الزمنية، وجزئيًا لأن بعض العملات المعدنية غير معروفة تمامًا من قبل".

وما حير علماء الآثار هو العثور على العملات المعدنية في قبر مسيحي. لم تكن ممارسة شائعة أن يُدفن المسيحيون في العصور الوسطى مع كنز من العملات المعدنية.

وأوضح البيان الصحفي: "من النادر أن يتم العثور على اكتشافات في المقابر المسيحية، حيث تعود هذه العادة إلى عصور ما قبل التاريخ، وهذا ما يجعل العثور على Visingsö مميزًا". "لماذا أحضر هذا الرجل في العشرينات من عمره كل هذه العملات المعدنية إلى القبر، لا يُعرف السبب.