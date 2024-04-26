عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبو يستعد لطرح ألبومه الجديد مع بداية الصيف

أبو
أبو

أعلن المطرب أبو عن استعداده خلال هذه الفترة لطرح ألبوم جديد بالتزامن مع موسم الصيف القادم.

وقال أبو لصدى البلد إنه يقوم حاليا بتسجيل مجموعة من الأغاني المتنوعة ما بين الدراما والمقسوم والكلاسيك لطرحها موسم الصيف القادم.

وعن الحفلات التى يحيها الفترة القادمة أكد أبو أنه كان مشغولا الفترة الماضية بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة اكتشاف المواهب التابعة لجامعة الـauc، ومن المفترض أن يتفرغ الفترة القادمة لإحياء مجموعة من الحفلات داخل القاهرة وخارجها,

 

كليب فارق ع الكل


طرح أبو، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" - Lyrics Video- وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد.

 

أغنية فارق ع الكل لـ المطرب أبو، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

 

يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل بعض أغنيات الألبوم، منها أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز.

المطرب ابو أبو موسم الصيف القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي وموعد صلاة الجمعة .. اعرفها بعد تغيير الساعة

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

كليب جديد يجمع سعد لمجرد بحاتم عمور والإخراج لحسام الحسيني

أخبار الفن.. نجوم الفن تحتفل بعيد تحرير سيناء.. وإيرادات فيلم شقو تتجاوز المليون في عروض السينمات أمس

تعرف على رسالة ريهام عبد الغفور بعد تكريم والدها فى المسرح القومي

نقابة الموسيقيين تنعى مسعد رضوان.. وتشييع جثمانه من بلبيس

لأول مرة .. أحمد سعد مع تامر عاشور فى حفل بأبو ظبي

تامر حسني وأنغام يستعدان لإحياء حفل تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

منصة شاهد تعرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2

ترشيحاتنا

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الصحف الإماراتية اليوم| مقترح مصري لهدنة طويلة يسابق حشد اجتياح رفح.. 5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين.. ماكرون يهدد بعقوبات ضد مستوطنين في الضفة الغربية

موعد صلاة الجمعة .. فضلها وسننها ومتى يجوز ترك صلاتها

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

بعد شكوى المواطنين .. تحرك عاجل من الشرطة تجاة سائقى ميكروباصات الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

طريقة عمل كفتة بالمياه الغازية| جديدة وغير تقليدية

فيديو

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ