أبو يستعد لطرح ألبومه الجديد مع بداية الصيف

أعلن المطرب أبو عن استعداده خلال هذه الفترة لطرح ألبوم جديد بالتزامن مع موسم الصيف القادم.



وقال أبو لصدى البلد إنه يقوم حاليا بتسجيل مجموعة من الأغاني المتنوعة ما بين الدراما والمقسوم والكلاسيك لطرحها موسم الصيف القادم.



وعن الحفلات التى يحيها الفترة القادمة أكد أبو أنه كان مشغولا الفترة الماضية بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة اكتشاف المواهب التابعة لجامعة الـauc، ومن المفترض أن يتفرغ الفترة القادمة لإحياء مجموعة من الحفلات داخل القاهرة وخارجها,





كليب فارق ع الكل



طرح أبو، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" - Lyrics Video- وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد.

أغنية فارق ع الكل لـ المطرب أبو، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل بعض أغنيات الألبوم، منها أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز.