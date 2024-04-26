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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

بسعر مناسب وميزات
بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات اللاسلكية Sport X20

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية  وسعر معقول يمكنك شراء  سماعة انكر اللاسلكية الجديدة Sport X20 ، وهي سماعة لاسلكية تناسب الرياضيين وذلك بتصميمها المميز الذي يناسب الرياضيين

وتتمتع سماعة Sport X20 بتصميم يضم إطارًا قابلًا للتعديل حول الأذن، ويعد مصنوعًا من السيليكون الناعم، ويمكن القيام بتعديل قياسه، لتثبيت السماعة في الأذن بطريقة مريحة.

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صممت سماعة  Sport X20 الجديدة بتصميم يساعد على تحمل الصدمات، ومقاومة الماء والغبار وطبقة إضافية للحماية من تأثير العرق.

وتضم سماعة Sport X20 و أزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، ويمكن تخصيص كل زر للقيام بمهمة معينة وتحتوي السماعة أيضا على مكبرين للصوت بحجم قدره 11 ملم، مما يوفر صوتًا نقيًا وواضحًا مدعومًا بميزة BassUp، ويمكن تعديل مستوى إخراج الصوت عن طريق التطبيق.

تعمل  السماعة الجديدة ببطارية قوية يمكنها العمل لمدة تصل إلى حوالي 12 ساعة وتضم السماعة حوالي ستة ميكروفونات للقيامب بإجراء المكالمات بوضوح، وتُباع السماعة بسعر قدره 80 دولارًا أمريكيًا حوالي 3800 جنيه مصريا

سماعة لاسلكية سماعة انكر بطارية قوية إجراء المكالمات سماعة Sport X20

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