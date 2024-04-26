القومي للمرأة: حلقات يوميات صفصف تقدم رسالة توعية هادفة للمجتمع

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بحلقات برنامج "يوميات صفصف " الذى تقدمه الفنانة صفاء أبو السعود والفنان أحمد صيام ، وتم عرضه ضمن خطة المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان 2024 عبر العديد من المنصات الرقمية المتنوعة .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باهتمام المسلسل بتناول عدد من قضايا المرأة ضمن حلقاته مثل ظاهرة الإبتزاز الإلكترونى ،و دور المرأة المعيلة ،وقضية الغارمات، ودور المرأة فى تربية النشئ من ذوى الإعاقة وغيرها من القضايا ، مما يساهم فى رفع الوعى بقضايا المرأة.

وأكدت رئيسة المجلس سعادتها باستعادة المسلسلات الإذاعية لرونقها واصبح لها جمهور خاص يتابعها بعد تراجعها لسنوات طويلة ، متمنية المزيد من الأعمال الإذاعية الهادفة التى تتناول قضايا المرأة.

تجدر الإشارة الى أن مسلسل " يوميات صفصف " من بطولة الفنانة " صفاء أبو السعود " والفنان" أحمد صيام " ومشاركة حلمي فودة و مصطفى درويش و نجاح حسن و عبير مكاوي وأمير عجمي والمسلسل من تأليف أحمد القصبى وإخراج تامر شحاته ، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع فيما يعرض يومياً الساعة الرابعة عصراً على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور"