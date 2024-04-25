قومي المرأة ينظم برنامج سينما الطفل بأسوان

نظم المجلس القومي للمرأة برنامج سينما الطفل وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع المجلس بمحافظة أسوان، استهدف ٢٠٠ من طلاب وطالبات مدارس المحافظة بمرحلة التعليم الأساسي ، واستمر على مدار يومين .

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة.

تضمن البرنامج تنظيم ورش فنية للأطفال، وعروضا لمجموعة منتقاة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، وتلاها فتح باب المناقشة معهم حول الأفلام المعروضة لتنمية مهاراتهم على فهم واستيعاب الأفكار والقضايا المطروحة من خلالها، وتنمية حس التذوق الفنى لديهم ، ونالت العروض إقبالا وتفاعلا كبيرا من جانب الأطفال.