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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان ينظم دورات ريادة الأعمال والتثقيف المالي

جهود المجلس القومى
جهود المجلس القومى للمرأة بأسوان

قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان إنه بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بقرية المنصورية بمركز دراو.

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ريادة الأعمال 

وأشارت هدى مصطفى إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد. 

ونوهت بأن الدورات تناقش كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات ، فضلاً عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات .

 

 

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