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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة ينظم فعاليات التدريب المتقدم لحرفة إنتاج الزيوت الطبيعية

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب المتقدم لحرفة إنتاج الزيوت الطبيعية، والذي استهدف سيدات قرية أرمنت بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تضمن التدريب تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، حيث أنتجن بودرة التعرق وملح الاستحمام واسكراب الجسم وماسك للبشرة والقدمين وملح القدمين.

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

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