قومى المرأة: ذكرى تحرير سيناء تتزامن مع جهود تنمية غير مسبوقة بها

هنأ المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية ضباطًا و جنودًا، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذكرى تحرير سيناء، يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معانى البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.

وقالت إن ذكرى تحرير سيناء تأتى في وقت يتزامن مع الجهود المتواصلة لجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة.

وأضافت: “سيناء هي أرض الفيروز وتمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، وتأتى هذه المناسبة الهامة لترسخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به”.