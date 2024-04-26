عاطل وراء سرقة سيارة بمنطقة أثر النبى.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن سرقة سيارة بمنطقة أثر النبى بالقاهرة.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالجيزة) وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم السيارة لمالكها.
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن سرقة سيارة بمنطقة أثر النبى بالقاهرة.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالجيزة) وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم السيارة لمالكها.
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