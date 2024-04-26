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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل وراء سرقة سيارة بمنطقة أثر النبى.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن سرقة سيارة بمنطقة أثر النبى بالقاهرة. 

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالجيزة) وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم السيارة لمالكها.

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