بمشاركة 46 دولة .. مصر تستضيف كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

تستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات، والتي تقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، بمشاركة عالمية كبيرة.

وأعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة كابتن طارق الحسيني أن البطولة تشهد مشاركة 46 دولة حتى الآن، بواقع 222 لاعبًا و172 لاعبة، بإجمالي 394 لاعبًا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أبرز اللاعبين على المستوى الدولي.

ويشارك في البطولة كل من البلد المحايد، الجزائر، أنجولا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، البحرين، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، مولدوفا، المكسيك، بولندا، بورتوريكو، قطر، رومانيا، السنغال، سنغافورة، صربيا، سلوفاكيا، السويد، الصين تايبيه، تركيا، الإمارات، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويأتي تنظيم مصر للبطولة امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها في استضافة الأحداث الدولية خلال السنوات الماضية، وهو ما عزز ثقة الاتحاد الدولي في منحها شرف تنظيم البطولة من جديد.

وكان من المقرر إقامة البطولة خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها من جانب الاتحاد الدولي، في ظل بعض الظروف العالمية، بهدف ضمان سلامة اللاعبين وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الدول.

وتُعد البطولة فرصة قوية للاعبي ولاعبات المنتخب المصري للاحتكاك بأفضل المصنفين عالميًا، واكتساب المزيد من الخبرات، إلى جانب المنافسة على تحقيق نتائج مميزة أمام الجماهير المصرية.