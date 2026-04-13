جراحه عاجلة .. شوبير يطلب الدعاء لحسن المستكاوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية للناقد الرياضي حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكه صحية مفاجئة.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: كل التمنيات بالشفاء العاجل للصديق العزيز أستاذ الصحافة الرياضية الصحفي القدير حسن المستكاوي ، .. أزمه صحية حادة أجرى علي إثرها جراحة عاجلة .. دعواتكم جميعا له بتجاوز المحنة وتمام الشفاء.

كان الناقد الرياضي حسن المستكاوي قد علق على رحيل محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “‏رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يعد خبرا وكلام ولكن إعلان ليفربول وكلمات صلاح هما الدرس وهما العقلية الاحترافية وهما الاحترام ، وهما الثقافة .. ثقافة إعلام ليفربول وثقافة محمد صلاح . انه الفهم النظيف الجميل للعلاقة بين لاعب وبين ناديه . نقطة وكفاية كده”٠