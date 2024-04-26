بلطجية يقتحمون الشقق فى الإسكندرية .. الأمن يكشف حقيقة المنشور المثير

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص بقيام بعض الخارجين على القانون بمحاولة إقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه يوجد خلافات بين الشاكى وأحد الأشخاص على شقة سكنية فقام على إثر ذلك بالإستعانة بـ (3 عاطلين- مقيمين بالإسكندرية) لإخراجه بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض إلا أنهم حال قيامهم بالطرق على باب الشقة لم يستجب الشاكى لهم فإنصرفوا.. وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.