جيش الاحتلال يعلن وفاة مدني في هجوم حزب الله على جبل دوف

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن مدنيا إسرائيليا تعاقد معه الجيش قتل في صاروخ مضاد للدبابات في هجوم لحزب الله على منطقة جبل دوف على الحدود مع لبنان ، خلال الليل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه يدعى شريف سعاد، وهو من سكان بلدة سلامة البدوية بالقرب من كرميئيل.

وقال جيش الاحتلال إن سعاد كانت في "مهمة للبنية التحتية" لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة ماونت دوف عندما وقع الهجوم الصاروخي.

وبدوره، أعلن حزب الله إنه استهدف مركبتين من جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.

وتم الإعلان عن وفاة سعاد بعد فترة وجيزة من إصابته بأحد الصاروخين المضادين للدبابات.

وفي أعقاب الهجوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب مواقع حزب الله في شبعا، بما في ذلك مستودع أسلحة وقاذفة صواريخ، ومواقع إضافية في كفرشوبا وعين التينة.

ومنذ 8 أكتوبر، تهاجم القوات التي يقودها حزب الله المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود على أساس شبه يومي، دعما لغزة وسط الحرب المستعرة هناك منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحتى الآن، أسفرت المناوشات على الحدود عن مقتل تسعة مدنيين من الجانب الإسرائيلي - بما في ذلك وفاة هذا الصباح - بالإضافة إلى مقتل 11 جنديا وجنود احتياط من جيش الدفاع الإسرائيلي.