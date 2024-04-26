وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

أفادت شبكة سكاي نيوز ، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الثلاثاء القادم.

من ناحية أخرى أفادت وزارة الصحة في غزة، بإرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و 77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي .



كما قالت الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.