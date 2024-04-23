تمساح ضخم يقتحم قاعدة جوية أمريكية.. شاهد ماذا حدث؟

في واقعة تشبه أفلام هوليود، اقتحم تمساح عملاق قاعدة "ماكديل" الجوية في تامبا، معترضاً إحدى الطائرات بعد تسلله للقعدة الجوية الأمريكية.

وبحسب موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، استعدت القعدة الجوية مسؤولو لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، للامساك بالتمسح الضخم الذي كاد يتسلل لاحد طائرات القاعدة الجوية.

وقالت مسؤولو لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية، إنها تلقت تقريرا يوم الاثنين عن وجود تمساح على المدرج في قاعدة القوات الجوية في مقاطعة هيلزبورو.

وأوضحت صورع مقاطع فيديو نشرت عبر الصفحة الرسمية للقاعدة الجوية الأمريكية، تمساح بطول عشر أقدام وهو يزحف بالقرب من أحد عجلات طائرة مركونة بمهبط القاعدة الجوية.

وفي مرحلة ما محصوراً بين عجلاتي الطائرة، في مشهد اثار دهشة العاملين بالقاعدة الجوية الأمريكية.

ويوضح مقطع الفيديو المنشور، مسؤولو لجنة الحياة البرية بالولاية الأمريكية، وهم يحولون وضوع حبل حول جسم وذيل وفم التمساح المشاكس، قبل حمله من مهبط الطائرات.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، ان التمساح الذي اقتحم القاعدة الأمريكية، كان ضخم الحجم، واكن يتردد نحو المنطقة المحيطة بالقاعدة الجوية الأمريكية.

فيما لم تعلق القاعدة الجوية الأمريكية بولاية فلوريدا على الواقعة واكتفت بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي تفيد بالإمساك بالتمساح الضخم داخل قاعدتها الجوية.