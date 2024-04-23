تغير مريب بمسلسل عائلة سمبسون .. فما القصة؟

قتل المسلسل الكوميدي "عائلة سمبسون" الذي طال أمده على قناة فوكس، أحد شخصياته المألوفة ليلة الأحد - لاري بارفلاي.

وبحسب موقع “نيويورك بوست”، كان لاري، الذي كان يجلس غالبًا بجوار صديقه سام، يبلغ من العمر (خياليًا) 42 عامًا.

في حين أن المعجبين العاديين قد لا يعرفون الرجل الأصلع بالاسم، فقد حصل لاري على مكان في Moe’s منذ، على الأقل، الموسم الأول من مسلسل Homer's Odyssey الذي تم بثه في يناير 1990 - منذ أكثر من 34 عامًا.

لكن في حلقة الموسم الثاني "تعرض بارت لصدمة سيارة"، يتفقد السكير مارج سيمبسون ويصرخ: "من هي الفتاة؟" ليلة الأحد في حلقة الموسم 35 "Cremains of the Day"، توفي لاري، وذهب هومر ومو وزملاؤه المنتظمون في الحانة ليني وكارل في رحلة برية لنثر رماده.

نظرًا لأن لاري كان شخصية خلفية فقط - مع القليل من المعلومات عنه بخلاف ولعه بالخمر والغمغمة غير المتماسكة - يشير النص إلى مدى غموض قصته.

يشعر هومر ورفاقه، الذين يدركون أنهم بالكاد يعرفون الرجل، بالسوء عندما تخبرهم والدة لاري أنه وصف رجال مو بأنهم "أفضل أصدقائه"، وطلبت منهم مشاركة بعض "الذكريات الجميلة".