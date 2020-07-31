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مرأة

نظفي أسنانك بطريقة سهلة بعد تناول اللحمة الضاني

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:21 ص
نظفى أسنانك بطريقة
نظفى أسنانك بطريقة سهلة بعد تناول اللحمة الضاني
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أسماء عبد الحفيظ

يقع بعض الأشخاص فى خطأ تنظيف الأسنان بشكل صحيح وخاصة بعد تناول اللحوم مما يسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة، لذلك تقدم لك طريقة تنظيف الأسنان بشكل صحيح.


وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة مقابل خط اللثة. نظف بلطف من حيث يلتقي السن واللثة على سطح المضغ في ضربات قصيرة (حوالي نصف الأسنان). يمكن أن يتسبب الفرشاة القاسية في انحسار اللثة وحساسية الأسنان ، ومع مرور الوقت ، فقد الأسنان.
استخدم نفس الطريقة لتنظيف جميع الأسطح الخارجية والداخلية لأسنانك.


لتنظيف أسطح المضغ لأسنانك ، استخدم ضربات كاسحة قصيرة ، مع إدخال الشعيرات في الحفر والشقوق.


لتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان واللثة الأمامية والسفلية ، أمسك الفرشاة بشكل عمودي تقريبًا. بحركات ذهابًا وإيابًا ، ضع الجزء الأمامي من الفرشاة فوق الأسنان واللثة.


باستخدام حركة كنس إلى الأمام ، نظف لسانك بلطف وسقف فمك لإزالة البكتيريا المسببة للتسوس الموجودة في هذه الأماكن.


استخدم مؤقت بيضة أو قم بتشغيل أغنية مفضلة أثناء تنظيف أسنانك لتعتاد على تنظيف الأسنان لمدة 2 إلى 3 دقائق كاملة. تحتوي بعض فرش الأسنان الإلكترونية على مؤقتات تتيح لك معرفة وقت انتهاء دقيقتين.

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