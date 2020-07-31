أول أيام عيد الأضحى .. تناول المشروبات الحارقة بعد اللحوم للشعور بالراحة

مع أول أيام عيد الأضحى المبارك يتلهف الكثير لتناول اللحوم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول المشروبات الحارقة للشعور بالراحة وعدم المعاناة من التخمة ولتسهيل عملية الهضم، وعدم حدوث اضطرابات هضمية فى القولون.





وأشار الدكتور عبد الرحمن شمس استشارى التغذية العلاجية والسمنة إلى أنه يجب الحرص بعد تناول وجبة اللحوم بساعه على شرب أحد المشروبات الحارقه للدهون مثل: "الشاي الأخضر - الزنجبيل بالليمون - الكمون بالليمون - قرفه بدون لبن والليمون بالنعناع بارد ".





وأكد ان هذه المشروبات من أهم الأسباب التي تساعد على حرق الدهون المكتسبة نتيجة تناول الطعام.





وتابع استشارى التغذية العلاجية والسمنة قائلا: احرص على تناول هذه المشروبات بعد الانتهاء من تناول وجبة اللحوم بساعة لتتمكن من إفادة جسمك بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى والتخلص من الدهون الموجودة فى اللحوم.