مش بس محمر.. طرق مبتكرة لتحضير الممبار فى عيد الأضحي

الممبار من الأكلات الأساسية التى يحرص العديد من الأشخاص على تناولها فى عيد الأضحى ، وهناك الكثير من الطرق المبتكرة و الغير تقليدية التى يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك على مائدة الطعام.





قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طرق متنوعة لتقديم الممبار فى عيد الأضحى.





طريقة عمل صينية ممبار





مقادير صينية ممبار

ممبار

ارز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

زيت

صلصة

طماطم

ثوم مفروم

كمون ناعم

طماطم مبشورة

بصل مفروم

ملح

نعناع جاف

فلفل أسود

طريقة تحضير صينية ممبار





- يغسل الممبار جيدا بملح وخل وبيكربونات ويقلب على الوجهين ثم يكحت بالسكين ثم ينقع في دقيق وماء





- خلطة الممبار :

ثم يدخل الفرن حتى يحمر

فى صينية يسلق الممبار ويلف على شكل تورتة في ماء مغلي وصلصة وثوم

ثم يصفى ويوضع الممبار وزيت على الوجه في بيركس





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طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة





مقادير ممبار باللحمة المفرومة

ممبار

برغل

ارز

بقدونس

شبت

زيت

صلصة طماطم

كزبرة خضراء

ثوم مفروم

طماطم مبشورة

كمون ناعم

بصل مفروم

ملح و فلفل

فلفل أسود

بهارات

لحمة مفرومة





طريقة تحضير ممبار باللحمة المفرومة





- ينقع البرغل فى ماء لمدة عشر دقائق ثم يضاف الأرز

- ثم تضاف اللحمة المفرومة وشبت وبقدونس وكزبرة وصلصة وثوم وبصل ونعناع جاف ويتبل بملح وفلفل وبهارات وكمون وزيت

-ثم يحشى الممبار بالخلطة

-يسلق الممبار في ماء مغلى ويضاف لها صلصة وثوم ويترك على النار

-جزء يحمر في زيت غزير وجزء يدخل الفرن في صينية حسب الرغبة





طريقة عمل ممبار كور





مقادير ممبار كور

ممبار

2 كوب أرز

بصل مبشور

بقدونس

كزبرة خضراء

شبت

نعناع

فلفل قطع

طماطم مبشورة

3 ملعقة كبيرة صلصة

ملح – فلفل – بهارات

سمنة

زيت للتحمير





طريقة تحضير ممبار كور





-يخلط الأرز باقي المكونات عدا السمن والزيت ثم يحشى به الممبار مع ترك مسافات لعمل شكل الكور ثم تقطع.

-يسلق في ماء مغلي ثم يحمر في الزيت ويقدم بالهنا.



