AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش بس محمر.. طرق مبتكرة لتحضير الممبار فى عيد الأضحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:39 ص
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
Advertisements
هاجر هانئ
الممبار من الأكلات الأساسية التى يحرص العديد من الأشخاص على تناولها فى عيد الأضحى، وهناك الكثير من الطرق المبتكرة و الغير تقليدية التى يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك على مائدة الطعام.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طرق متنوعة لتقديم الممبار فى عيد الأضحى.

طريقة عمل صينية ممبار

مقادير صينية ممبار
ممبار 
ارز 
شبت 
بقدونس 
كزبرة خضراء 
زيت 
صلصة 
طماطم 
ثوم مفروم 
كمون ناعم 
طماطم مبشورة 
بصل مفروم 
ملح 
نعناع جاف 
فلفل أسود 
طريقة تحضير صينية ممبار

- يغسل الممبار جيدا بملح وخل وبيكربونات ويقلب على الوجهين ثم يكحت بالسكين ثم ينقع في دقيق وماء

- خلطة الممبار :
ثم يدخل الفرن حتى يحمر
فى صينية يسلق الممبار ويلف على شكل تورتة في ماء مغلي وصلصة وثوم
ثم يصفى ويوضع الممبار وزيت على الوجه في بيركس

اقرأ إيضا..

طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة

مقادير ممبار باللحمة المفرومة
ممبار 
برغل 
ارز 
بقدونس 
شبت 
زيت 
صلصة طماطم 
كزبرة خضراء 
ثوم مفروم 
طماطم مبشورة 
كمون ناعم 
بصل مفروم 
ملح و فلفل 
فلفل أسود 
بهارات 
لحمة مفرومة 

طريقة تحضير ممبار باللحمة المفرومة

- ينقع البرغل فى ماء لمدة عشر دقائق ثم يضاف الأرز
- ثم تضاف اللحمة المفرومة وشبت وبقدونس وكزبرة وصلصة وثوم وبصل ونعناع جاف ويتبل بملح وفلفل وبهارات وكمون وزيت
-ثم يحشى الممبار بالخلطة
-يسلق الممبار في ماء مغلى ويضاف لها صلصة وثوم ويترك على النار
-جزء يحمر في زيت غزير وجزء يدخل الفرن في صينية حسب الرغبة

طريقة عمل ممبار كور

مقادير ممبار كور
ممبار 
2 كوب أرز 
بصل مبشور 
بقدونس 
كزبرة خضراء 
شبت 
نعناع 
فلفل قطع 
طماطم مبشورة
 3 ملعقة كبيرة صلصة
 ملح – فلفل – بهارات 
سمنة
زيت للتحمير 

طريقة تحضير ممبار كور

-يخلط الأرز باقي المكونات عدا السمن والزيت ثم يحشى به الممبار مع ترك مسافات لعمل شكل الكور ثم تقطع.
-يسلق في ماء مغلي ثم يحمر في الزيت ويقدم بالهنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن مكرونة بطعم ساحر.. فيديو

طريقة عمل الممبار للشيف شربيني

من الألف للياء.. طريقة عمل الممبار قبل عيد الأضحى

بالبرغل والخضراوات.. وصفة غير تقليدية لعمل الممبار

قبل العيد .. طريقة عمل ممبار محمر بأسهل الخطوات

طريقة عمل فتة لحمة ضاني لأول يوم العيد... فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على قرار الفيفا بشأن اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

عرض فستان ديانا الشهير ترويجا لإعادة افتتاح قصرها للجمهور

هاني شنودة: أول ألبوماتي مع محمد منير لم يحقق النجاح المطلوب.. فيديو

خطيب المسجد الحرام في عيد الأضحى: احذر هذه الكلمة.. فيديو

ربنا الملك كريم.. حنان ترك تبشر متابعيها على تويتر

تكبيرات عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر.. بث مباشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور