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مرأة

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحم الضانى

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:31 ص
اللحم الضانى
اللحم الضانى
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هاجر هانئ
اللحم الضاني من اللحوم المفضلة لدى الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقه المختلف بالأضافة إلي ذلك يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية ولكن على الرغم من ذلك ينصح بعدم الافراط في تناول اللحم الضاني.

كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن ابرز  الأشخاص الذى لابد أن يتجنبوا تناول اللحم الضاني، كان ابرزهم ...
 
- اصحاب الوزن الزائد ومرضى السمنة 
-مرضى القلب والكوليسترول 
-مرضى النقرس والكلى 

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وأضاف النادي، أن  اللحم الضانى من الانواع الغنية بالدهون  و الأفراط فى تناولها يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع الكوليسترول و انسداد شرايين القلب و زيادة الوزن ايضا، لذا ينصح بتناول كميات قليلة من اللحم الضانى.

ومن جانب أخر كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش،  أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، أن يحتوي 100 جرام فقط من اللحم الضاني على 216 سعر حراري ، 15 جرامًا من الدهون ، 70 ملليجرام من الكوليسترول والصوديوم ، 20 جرام بروتين ، 270 ملليجرام من البوتاسيوم.
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