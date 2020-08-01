مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

أعلن عملاق صناعة السيارات الكوري هيونداي عن هيونداي سنتافي hyundai santa fe N بيرفورمانس إلى هيونداي سنتافي الكروس أوفر المحدثة التي جاءت بتصميم خيالي و مواصفات قياسية .
جائت هيونداي سنتافي hyundai santa fe N بحزمة N بيرفورمانس من الداخل ايضا فحصلت هيونداي سنتافي hyundai santa fe N على مقاعد N الرياضية المصنوعة من الـ"ألكانتارا"، ولمسات من ألياف الكربون، مع ترقيات فاخرة أخرى تجعل داخلية سنتافي أكثر رقيًا و فخامة .
هيونداي سنتافي hyundai santa fe N جاءت بتعديل N بيرفورمانس فجاءت باكصدام أمامي وخلفي قوي، وجناح خلفي، وجنوط فريدة مقاس 21 بوصة، ومكابح N بيرفورمانس، ومشتت هواء من ألياف الكربون، وزخارف على غطاء المحرك ، بالاضافة الى وضع غطاء مرايا جانبية كربوني، وشبك N بيرفورمانس معدل و محسن بشكل رياضي و جذاب .
تأتي السيارة هيونداي سنتافي hyundai santa fe N هايبرد بمحرك 1600 سي سي تيربو بجانب محرك كهربا 60 حصان ينتجوا 230 حصان و متاحة ايضا بمحرك ديزل 2200 سي سي سيتم طرحة في بعض دول العالم