AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:01 ص
هيونداي سنتافي hyundai
هيونداي سنتافي hyundai santa fe N
Advertisements
اشرف عطية

أعلن عملاق صناعة السيارات الكوري هيونداي عن هيونداي سنتافي hyundai santa fe N بيرفورمانس إلى هيونداي سنتافي الكروس أوفر المحدثة التي جاءت بتصميم خيالي و مواصفات قياسية .


جائت هيونداي سنتافي hyundai santa fe N بحزمة N بيرفورمانس من الداخل ايضا فحصلت هيونداي سنتافي hyundai santa fe N على مقاعد N الرياضية المصنوعة من الـ"ألكانتارا"، ولمسات من ألياف الكربون، مع ترقيات فاخرة أخرى تجعل داخلية سنتافي أكثر رقيًا و فخامة .


هيونداي سنتافي hyundai santa fe N جاءت بتعديل N بيرفورمانس فجاءت باكصدام أمامي وخلفي قوي، وجناح خلفي، وجنوط فريدة مقاس 21 بوصة، ومكابح N بيرفورمانس، ومشتت هواء من ألياف الكربون، وزخارف على غطاء المحرك ، بالاضافة الى وضع غطاء مرايا جانبية كربوني، وشبك N بيرفورمانس معدل و محسن بشكل رياضي و جذاب .


تأتي السيارة هيونداي سنتافي hyundai santa fe N هايبرد بمحرك 1600 سي سي تيربو بجانب محرك كهربا 60 حصان ينتجوا 230 حصان و متاحة ايضا بمحرك ديزل 2200 سي سي سيتم طرحة في بعض دول العالم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

هيونداي تزيح الستار عن santa fe بشكلها الجديد .. فيديو

تشويقية.. هيونداي تنشر صورا لـ النترا N لاين 2021

لأول مرة.. شاهد | تسريب صور للوحش القادم لمرسيدس AMG GT R Series Black موديل 2021

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور

ترشيحاتنا

عيد الأضحى والنجوم.. ريهام سعيد تذبح عجلًا وتتعرض للهجوم

زيادة مرعبة.. الصحة العالمية: 292 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في يوم

بـ مليون و130 ألفا.. ضبط كمية أدوية مهربة مع راكب بمطار الغردقة

حدث في لندن.. اشتباكات بين الشرطة البريطانية ومئات المسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى.. شاهد

تدمير أكثر من 600 منزل.. انهيار مفاجئ لأحد سدود السودان

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت