مبيعات هيونداي وكيا تتجاوز 130 مليون سيارة

كشفت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية، عن مبيعاتها إضافةً إلى مبيعات شركة "كيا" التابعة لها أثناء الاحتفال بمرور 53 سنة على نشأتهما.





كما كشفت "هيونداي"، عن أن مبيعاتها لطرازات هيونداي وكيا بلغت 137 مليونا و590 ألفا و140 سيارة؛ وذلك حتى نهاية شهر يونيو.





وتمكنت مبيعات هيونداي وكيا من جمع مليون وحدة في عام 1983 إضافةً إلى ارتفاع المبيعات إلى 10 ملايين وحدة وذلك في عام 1993.





وعلى الرغم من عدد المبيعات الضخم لمجموعة هيونداي، فبلغ نسبة بيع هيونداي وكيا في السوق المحلي في كوريا الجنوبية 35 مليون واحدة فقط منذ نشأة الشركة أي ما يقرب من 27 % فقط وذلك من إجمالي مبيعات المجموعة.





كما تمكنت هيونداي من بيع حوالي 82% من إجمالي مبيعاتها في العام الماضي في الأسواق الخارجية بعيدًا عن كوريا الجنوبية.



