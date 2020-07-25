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سيارات

تحديثات جديدة على هيونداي سوناتا 2021

السبت 25/يوليه/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة السيارات عن تحديثاتها لسيارتها سوناتا 2021 والمتوقع أن تظهر في الأسواق في شهر أغسطس.

وعلى الرغم ان الجيل الجديد كليا من سوناتا والذي انطلق في عام 2020 شهد تغييرا شاملا فإن هيونداي ترغب في وضع المزيد من اللمسات في عام 2021.

وأصبحت سوناتا تصنف الأن من أفضل سيارات السيدان المتوسطة في الاسواق العالمية خاصة أن الجيل الجديد من السيارة لاقي استحسان لدى الخبراء. 

ومن أهم التحديثات التي ستطرأ على السيارة هي الإطارات المعدنية خفيفة جديدة مقاس 19 بوصة بالإضافة إلى إطارات بيريللي 40/245 والتي تناسب جميع الفصول المناخية.

كما أنها زودت بتقنيات قياسية جديدة مثل التحذيرات الصوتية والضوئية سواء للمشاة أو للسيارات الأخرى عند التحرك من اماكن صف السيارة. 

وحتى الان ستظل سوناتا 2021 محتفظة بلوحة العدادات الرقمية للموديل السابق بمقاس 12.3 بوصة مع شاشة معلومات ترفيهية بمقاس 10.25 بوصة تدعم تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

 ومن المعروف أن تمتلك سوناتا العديد من المزايا الداخلية الأخرى مثل شحن عن بعد "لا سلكي" للهواتف المحمولة، وكذلك مفتاح رقمي لفتح السيارة عبر تطبيق على الهواتف الذكية.
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