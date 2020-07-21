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سيارات

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:02 م
خاصية سحب الهواء
خاصية سحب الهواء أو تدويره داخل السيارة
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اشرف عطية

اعلن وكيل هيونداي في مصر عن طرح هيونداي توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر بنفس مواصفات وتجهيزات ومحركات موديلات 2020 ، وأعلنت الشركة كذلك أسعار السيارة في فئتيها العادية والتيربو كموديلات 2021 في السوق المصري .


جائت موديلات هيونداي توسان 2021 hyundai tucson بسعر يبدأ من 407.900 جنيه لأول فئة GL بفارق 3000 جنيه عن موديلات 2020 في مصر

 و زاد سعر الفئة الثانية من السيارة هيونداي توسان 2021 hyundai tucson الي 437.900 ألف جنيه اما الفئة الثالثة من السيارة هيونداي توسان 2021 hyundai tucson فجائت بسعر 462.900جنيه .

أما الفئة الرابعة من السيارة هيونداي توسان 2021 hyundai tucson فأتيحت بسعر 487.900 ألف جنيه والفئة الخامسة من هيونداي توسان 2021 hyundai tucson فتتوفر بسعر 492.900 جنيه.

واعلن الوكيل ايضا ان هيونداي توسان 2021 hyundai tucson التيربو متاحة كذلك بزيادات في السعر بقيمة 3000 جنيه عن موديلات 2020 وتبدأ من الفئة الأولي ميدلاين بسعر 462.900 جنيه .

اما الفئة الثانية من السيارة هيونداي توسان 2021 hyundai tucson متاحة بسعر 512.900 جنيه والفئة الثالثة بسعر 517.900 جنيه والفئة الرابعة بسعر 557.900 جنيه اما اعلي فئة من السيارة هيونداي توسان 2021 hyundai tucson قمتاحة بسعر 562.900 جنيه .
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