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سيارات

أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

السبت 18/يوليه/2020 - 08:08 ص
هيونداي النترا
هيونداي النترا
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اشرف عطية
تشهد سوق السيارات في مصر كثيرًا من المتغيرات التي أثرت على علميات الشراء هبوطًا لذا يبحث الجميع بشكل يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي اليوم في مصر، بعد تخفيضات 2020 التي لجأ إليها بعض الوكلاء لإعادة حركة المبيعات إلى طبيعتها.


أسعار هيونداي
هيونداي i10 2020
هيونداي i10
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.

سعر ومواصفات هيونداي i10 2020 - ايجي كار
هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان
سعر hyundai Tucson يبدأ من 399.900 جنيه حتى 559.9000 جنيه لأعلى فئة.

المواصفات الكاملة لهيونداي توسان 2019 | موتري السعودية


هيونداي النترا
أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 289.900 جنيه حتى 422.900 جنيه لأعلى فئة.

سعر ومواصفات هيونداي النترا AD 2020 - ايجي كار


هيونداي النترا 2020
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 229.900 جنيه حتى 257.900 جنيه لأعلى فئة.

هيونداى Elantra HD.. الأسطورة تعود من جديد : تصميم ذو جودة فائقة ...


hyundai creta
أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 329.900 جنيه حتى 405.000 جنيه لأعلى فئة.

وكيل هيونداي يرفع سعر «كريتا» موديل 2020 | بوابة أخبار اليوم ...


hundai accent hci 2020
أسعار accent hci hundai تبدأ من 249.900 جنيه حتى 324.900 جنيه لأعلى فئة.

مواصفات وأسعار سيارات هيونداي اكسنت 2020 (صور) - جريدة المال


هيونداي سوناتا 2020
هيونداي سوناتا
hyundai sonata تبدأ من 539.900 جنيه حتى 659.900 جنيه.

هيونداي سوناتا 2020 الصور والمواصفات والاسعار - المرسال


هيونداي ايونيك هايبرد
hyundai ioniq hybrid بسعر 590.000 جنيه.

تقديم هيونداي أيونيك هايبرد 2019 للسوق المصري بسعر 580,000 جنيه

hyundai h1
هيونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.

هيونداي H1 2.4 GLS فتحة سقف 2019 بالأسعار | موتري السعودية

أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور
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