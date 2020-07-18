أسعار هيونداي hundai اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

تشهد سوق السيارات في مصر كثيرًا من المتغيرات التي أثرت على علميات الشراء هبوطًا لذا يبحث الجميع بشكل يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي اليوم في مصر، بعد تخفيضات 2020 التي لجأ إليها بعض الوكلاء لإعادة حركة المبيعات إلى طبيعتها.
هيونداي i10
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.
هيونداي توسان
سعر hyundai Tucson يبدأ من 399.900 جنيه حتى 559.9000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 289.900 جنيه حتى 422.900 جنيه لأعلى فئة.
أسعار هيوندايهيونداي i10 2020
هيونداي i10
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.
هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان
سعر hyundai Tucson يبدأ من 399.900 جنيه حتى 559.9000 جنيه لأعلى فئة.
هيونداي النترا
أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 289.900 جنيه حتى 422.900 جنيه لأعلى فئة.
هيونداي النترا 2020
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 229.900 جنيه حتى 257.900 جنيه لأعلى فئة.
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 229.900 جنيه حتى 257.900 جنيه لأعلى فئة.
hyundai creta
أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 329.900 جنيه حتى 405.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 329.900 جنيه حتى 405.000 جنيه لأعلى فئة.
hundai accent hci 2020
أسعار accent hci hundai تبدأ من 249.900 جنيه حتى 324.900 جنيه لأعلى فئة.
هيونداي سوناتا 2020
هيونداي سوناتا
hyundai sonata تبدأ من 539.900 جنيه حتى 659.900 جنيه.
هيونداي ايونيك هايبرد
hyundai ioniq hybrid بسعر 590.000 جنيه.
hyundai h1
هيونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.