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سيارات

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson 2021 الجديدة فيس ليفت

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:02 م
hyundai tucson 2021
hyundai tucson 2021
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اشرف عطية
طرحت شركة هيونداي موتورز الكورية ولأول مرة السيارة هيونداي توسان فيس ليفت وتتضمن التغييرات الخارجية في الشكل للسيارة عنصر تصميم الشبكة المتتالية الجديد الذي يظهر على طرازات هيونداي الأحدث ، وتصميم المصابيح الأمامية الأكثر بروزًا وقوة مع مصابيح LED DRLs الجديدة ، وصادم أمامي معاد تصميمه مع مصابيح ضباب جديدة. ولا يرى أي تحديثات ملحوظة على الجزء الجانبي من السيارة.

hyundai tucson 2021

اما الجزء الخلفي من السيارة hyundai tucson 2021 فقد حصل على تفاصيل تشمل مصابيح خلفية جديدة ، كما تم تصميم باب خلفي جديد وصادم مطور. وفي الداخل ، هناك كونسول وسطي معاد تصميمه مع شاشة تعمل باللمس انسيابية.


وتأتي السيارة hyundai tucson 2021 بتصميم جديد لمجموعة العدادات وإضافة نظام فرملة إلكترونية، وتشمل الميزات البارزة فتحة سقف ، وشحن لاسلكي ، وتقنية Blue Link  ونظام صوت فاخر بين مميزات عديدة.

تأتي السيارة hyundai tucson 2021 بخيارين للمحرك, الأول هو محرك بنزين 2000 سي سي  بقوة 150 حصان و 196 نيوتن متر. وسيتوفر محرك ديزل رباعي الأسطوانات 2000 سي سي بقوة 185 حصانًا و 408 نيوتن متر. وسيكون هناك أيضًا ناقل حركة جديد أوتوماتيك من 8 سرعات يُتوقع ارتباطه بالمحرك بالديزل. ويجب أن يستمر الناقل القديم الأوتوماتيك من ست سرعات مع المحرك البنزين. ومن المتوقع أيضًا توفر خيار AWD.
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