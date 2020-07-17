هيونداي تطرح توسان hyundai tucson 2021 الجديدة فيس ليفت

هيونداي توسان





hyundai tucson 2021







اما الجزء الخلفي من السيارة hyundai tucson 2021 فقد حصل على تفاصيل تشمل مصابيح خلفية جديدة ، كما تم تصميم باب خلفي جديد وصادم مطور. وفي الداخل ، هناك كونسول وسطي معاد تصميمه مع شاشة تعمل باللمس انسيابية.









وتأتي السيارة hyundai tucson 2021 بتصميم جديد لمجموعة العدادات وإضافة نظام فرملة إلكترونية، وتشمل الميزات البارزة فتحة سقف ، وشحن لاسلكي ، وتقنية Blue Link ونظام صوت فاخر بين مميزات عديدة.

hyundai tucson 2021