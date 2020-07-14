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سيارات

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداى العالمية لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن اصدار Calligraphy الفاخر من موديل باليسايد ،لجذب بعض الاهتمام لسيارتها مرة أخرى بعد إصدار منافسيها موديلات فاخرة أخرى .


ويمتلك إصدار Calligraphy على شبك أمامي فريد من نوعه فى التصميم الخارجى ، ولمسات كرومية أنيقة، وجنوط قياس 20 بوصة بتصميم مخصص، كما تأتي الكروس اوفر أيضًا مزودة بمصابيح فريدة من نوعها، ومصابيح فرامل ليد واسعة للغاية.


أما المقصورة الداخلية للسيارة باليسايد Calligraphy ، فقد حصلت على بطانة سقف من جلد الغزال وألواح أبواب من الجلد المبطن، كما تحصل على عجلة قيادة ملفوفة بالجلد المثقب، من بين مزايا أخرى عديدة.


وتستمد السيارة باليسايد Calligraphy قوتها من محرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات مقترن بنظام دفع على جميع العجلات بشكل قياسي.


بالاضافة الى فتحة سقف ومصابيح داخلية ليد، في حين حصل إصدار Premium على نظام ملاحة GPS، وراديو SiriusXM ونظام اتصال داخلي داخل السيارة من بين مزايا أخرى عديدة.

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور
شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور
شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور
شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور
شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور
شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور
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