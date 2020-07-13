مواصفات هيونداي إلنترا elantra n line الرياضية الجديدة.. فيديو وصور

elantra n line والتي ستطرح قريبا في الأسواق، والتي تميزت بعناصر تصميم

أعلنت شركة هيونداي موتورز الكورية عن التصميم الجديد للسيارة والتي ستطرح قريبا في الأسواق، والتي تميزت بعناصر تصميم جديدة خاصة لعلامة "إن - N" من هيونداي، بالإضافة إلى الترقيات التي طرأت على الهيكل والمحرك التوربيني الجديد .





elantra n line





تم الكشف عن elantra n line مؤخرًا ومنذ إطلاقها؛ تعمل العلامة التجارية "إن - N" عالية الأداء على تطوير سيارات ممتعة للقيادة، ينبض لها قلب السائق والتي أضافت المزيد من الروح الرياضية على تصميم إلنترا الجديدة .



