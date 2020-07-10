هيونداي تضيف ميزات جديدة على ألنترا

كشفت عملاق السيارات الكورية هيونداي، عن صورة وفيديوهات تظهر التصميم الجديد لسيارات ELantra القادمة من هيونداي.



ووفقا لما جاء في التسريبات فإن الصور التي انتشرت تظهر تصميم نموذج N Lineالقادم من سيارات Elantra، والذي سيحل محل نماذج Avante Sport.



كما حصلت على نماذجها الجديدة على هيكل إنسيابي رياضي بواجهة غريبة الشكل مزودة بفتحات هوائية كبيرة ستأتي هذه السيارة بمصابيح الضباب الأمامية والانحناءات البارزة على شكل حرف Y على الأبواب بالإضافة على تصيمي صندوق الأمتعة الخلفي الذي خطط لقسمة العلوي أن يكون على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية إضافة إلى تصميم وحدات الإضاءة الخلفية التي امتدت على شكل خط أحمر مضيء على طول الصندوق.



أما بالنسبة للتفاصيل للتنقيات الداخلية التي ستحصل عليها قمرة هذه السيارات ولكن تسريبات أشارت إلى بعض مواصفاتها التقنية الأخرى.



ومن المنتظر أن تحصل على محركات T-GDIتوربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 204 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، كما يفترض أن تطرح نسخ هجينة منها بمحركات تعمل بالبنزين والكهرباء.

