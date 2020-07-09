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سيارات

هيونداي تحصد 7 جوائز في 2020

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قالت مؤسسة جي دي باور الأمريكية الشهيرة عن حصول شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية على سبع جوائز عمالية لسياراتها المختلفة. 

ويعتبر فوز هيونداي بـ7 جوائز لسيارات عام 2020 هو العدد الأكبر الذي تفوز به شركة واحدة مقارنة بباقي الصانعين في العام الجاري. 

وقالت شركة هيونداي انها تمكنت في احتلال في المراكز الاولي في 7 فئات سيارات مختلفة من خلال دراسة الجودة التي أجرتها المؤسسة الأمريكية.

وبالنسة للسيارات التي فازت في هذه المسابقة الشهيرة فجاءت طرازات أكسنت وهيونداي في المركز الثاني الخاصة بكل منهما بينما جاءت هيونداي سانتافي في المركز الثالث في الفئة الخاصة بها.

وأظهرت الدراسة مؤسسة جي دي باور للعام الخامس على التوالي وهو ما يجعلها تحظى باهتمام كبير من الشركات المصنعة للسيارات وكذلك أيضا قطاع المشرتين الذين يبحثون عن أفضل السيارات التي تحصد الإشادة من هذه الجهة الامريكية الموثوقة.

يذكر أن طراز  فيلوستر من هيونداي تمكن من احتلال أحد المراكز الخمسة الاولي في اختيارات موقع  كار نيوز لأفضل السيارات في عام 2020.
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