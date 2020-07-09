تشويقية.. هيونداي تنشر صورا لـ النترا N لاين 2021

نشرت شركة هيونداى صورا تشويقية جديدة للسيارة النترا N لاين 2021 السيدان التي تحصل على تصميم رياضي جديد وأداء محسن.





وحصلت هيونداي النترا N لاين 2021 على نسخة فريدة من شبك هيونداي التي توفر للسيارة واجهة أمامية جديدة ومعبرة عن قوة السيارة، وعلى جانبي الشبك توجد مآخذ هواء كبيرة، بينما يوجد على الشبك نفسه شارة N لاين المميزة.





يضاف إلى جنوط جديدة سوداء مقاس 18 بوصة بالإضافة إلى عتبات جانبية باللون الأسود اللامع، و مرايا جانبية جديدة، ومكابح أكبر، وفي الخلف حصلت السيارة على أنابيب عادم مزدوجة ومشتت هواء خلفي وجناح خلفي رياضي.





وقال توماس سكيميرا، رئيس قسم المنتجات في مجموعة هيونداي: "تقدم إلنترا N لاين تصميمًا أكثر قوة يتضمن لمسات حمراء مميزة في الداخل والخارج بسعر جذاب، سوف يرضي أولئك الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى مجتمع هيونداي N".





وتتميز النترا N لاين 2021 والتي من المقرر أيضًا أن يتم بيعها باسم i30 سيدان N لاين في بعض الأسواق مثل أستراليا، ومن المتوقع أن تقوم صانعة السيارات الكورية الجنوبية بالكشف عن النترا N لاين 2021 خلال الأشهر القليلة المقبلة.