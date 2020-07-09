AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تشويقية.. هيونداي تنشر صورا لـ النترا N لاين 2021

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

نشرت شركة هيونداى صورا تشويقية جديدة للسيارة النترا N لاين 2021  السيدان التي تحصل على تصميم رياضي جديد وأداء محسن.


وحصلت هيونداي  النترا N لاين 2021 على نسخة فريدة من شبك هيونداي التي توفر للسيارة واجهة أمامية جديدة ومعبرة عن قوة السيارة، وعلى جانبي الشبك توجد مآخذ هواء كبيرة، بينما يوجد على الشبك نفسه شارة N لاين المميزة.


يضاف إلى جنوط جديدة سوداء مقاس 18 بوصة بالإضافة إلى عتبات جانبية باللون الأسود اللامع، و مرايا جانبية جديدة، ومكابح أكبر، وفي الخلف حصلت السيارة على أنابيب عادم مزدوجة ومشتت هواء خلفي وجناح خلفي رياضي.


وقال توماس سكيميرا، رئيس قسم المنتجات في مجموعة هيونداي: "تقدم إلنترا N لاين تصميمًا أكثر قوة يتضمن لمسات حمراء مميزة في الداخل والخارج بسعر جذاب، سوف يرضي أولئك الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى مجتمع هيونداي N".


وتتميز النترا N لاين 2021 والتي من المقرر أيضًا أن يتم بيعها باسم i30 سيدان N لاين في بعض الأسواق مثل أستراليا، ومن المتوقع أن تقوم صانعة السيارات الكورية الجنوبية بالكشف عن النترا N لاين 2021 خلال الأشهر القليلة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. فورد موستنج ماخ 1 موديل2021 بقوة خارقة

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور

الكشف عن أودي Q5 2021 رسميا .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

صحة الغربية: وفاة رئيس قسم بمستشفى بسيون المركزي لإصابته بفيروس كورونا

فيسبوك تقترب من دمج واتساب مع ماسنجر

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

لم أعتذر.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات قضيته ضد ريهام سعيد وريم البارودى

ظنوا أنها هربت.. عروس تنام وتتأخر على حفل زفافها 3 ساعات

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها

رسميا.. تدشين سيان رودستر الهجينة من لامبورجيني

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها