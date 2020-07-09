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سيارات

رسميا.. الكشف عن جيب شيروكي xj الجديدة

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت شركة جيب لصناعة السيارات الأمريكية الكشف عن السيارة شيروكي XJ وتعتبر أول سيارة دفع رباعي حقيقية تجمع بين قدرتها على السير في الطرق الوعرة، والسلاسة في القياده كل يوم.

وظهرت السياره جيب شيروكي XJ بلمحات بسيطة علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور انستجرام لياكد منافستها للسياره فورد برونكو بدلًا من سيارات الدفع الرباعي الحالية والتي تستهدف منافسين مثل تويوتا راف 4 وهوندا سي آر في .

وتظهر جيب شيروكيXJ بتصميمها الكلاسيكي وتحديث مظهرها دون اي مبالغة، وإذا أرادت شركة جيب إعادة تخيل السيارة شيروكي مثل العرض الموجود في wb.artist20 فسيكون هناك المزيد للاحتفال بشركة شيروكي.

واكتسبت السياره جيب شيروكي XJ  شعبية لدى جميع فئات المجتمع قبل طرحا بفضل بنيتها القوية التي مكنتها على القيادة على الطرق الوعرة وقدرتها من تجاوز الصعوبات.

وتمكنت هذه السياره الجيب الشيروكي ذات الطبيعه الخشنه أن تُنَحّى جانبًا كلا ً من السيارة فورد برونكو الجديدة والسياره جيب رانجلر حيث استطاعت بالفعل من تأمين حصة أكبر لها في السوق المتنامى لفئات السيارات الرياضيه ( SUV ) الذي اكتسب الكثير من الاهتمام خلال العامين الماضيين.
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