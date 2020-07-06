لأول مرة.. تعرف على مواصفات هيونداي سنتافي 2021

أعلنت شركة هيونداي مواصفات السيارة سنتافي موديل 2021، بعد الكشف عنها منذ شهر تقريبًا بتصميم خارجي جريء، ومقصورة معاد تصميمها، وقاعدة عجلات جديدة.





وأوضحت شركة هيونداي أن السيارة سنتافي موديل 2021 ، وحصلت على قاعدة عجلات جديدة ستعزز من أداء السيارة، إضافةً إلى تحسين الأمان داخل السيارة، حيث ستعمل على تقليل تشويه المقصورة عند تعرض السيارة لحادث.





أما مساحة المقصورة الداخلية للسيارة، فقد زادت لتزيد مساحة الأرجل لراكبي الصف الثاني بمقدار 30 مم، بينما زادت مساحة الأرجل للصف الثالث بمقدار 40 مم، ومع ارتفاع المقاعد الخلفية، تحسنت سعة التخزين الخلفية أيضًا لتصبح 631 لترا.





ويستمد الإصدار الأساسي للطراز قوته من محرك بأربعة أسطوانات مستقيمة سعة 2.4 لتر، وستحصل السيارة على محرك هجين جديد يجمع بين محرك T-GDi سعة 1.6 لتر Smartstream بطارية ليثيوم بوليمر 1.49 كيلوواط/س ومحرك كهربائي بقوة 59 حصانًا، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 226 حصانا و350 نيوتن. متر من عزم الدوران، مع نظام دفع أمامي أو على جميع العجلات.





وفى خلال تحديثات منتصف العمر للسيارة ستحصل السيارة على محرك هجين بالقابس، والذي يجمع بين نفس محرك Smartstream سالف الذكر مع محرك كهربائي بقوة 89 حصان يعمل ببطارية ليثيوم بوليمر 13.8 كيلوواط/س، بقوة إجمالية قدرها 261 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران .





يضاف إلى ذلك نظام دفع على جميع العجلات فقط، في حين يتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مطور حديثًا يعمل على تحسين كفاءة استهلاك الوقود ، في حين ستحصل بعض الأسواق مثل السوق الأوروبي على محرك Smartstream ديزل سعة 2.2 لتر .