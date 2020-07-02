هيونداي تزيح الستار عن santa fe بشكلها الجديد .. فيديو

كشفت شركة هيونداي مؤخرا عن النموذج الأحدث من سيارات santa fe والذي تم تصميمه ليكون من أكبر سيارات الدفع الراعي الدفع وأكثرهما تميزا وأناقة عن غيرها من السيارات الأخرى.



كما جاءت السيارة بمظهر أنيق ومختلف عن الطراز السابق وتميزت بتصميم غريب لممتصات الصدمات الأمامية وشبك المبرد كما تيت واجهاتها بعناصر بارزة مطلية بالكروم.



وحصلت السيارة على مصابيح إضاءة أمامية بفتحات ضيقة وتصميم غريب تتماشى خطوط الإضاءة فيها مع تصميم خطوط الإضاءة التي أتت بشكل طولي.



وزودت واجهة السيارة الأمامية أيضا بفتحات هوائية كبيرة بالإضافة إلى غطاء المحرك والأبواب فتميزت بانحناءات واضحة صممت لتقلل الاحتكاك.



والسيارة ستعمل بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.2 لتر وعزم 202 حصان وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل ومن المنتظر أن تصدر نماذج أخرى مزودة بمحركات بسعة 2.5 ليتر وعزم 281 حصانا.



كما حصلت السيارة الجديدة أيضا على 3 صفوف من المقاعد المكسوة بأفخم أنواع الجلود والمخصصة لـ7 ركاب أما صندوق الامتعة الخلفي فيها بسعة 634 لتر .

